https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/abd-ordusu-irani-hipersonik-fuzeyle-vurmaya-hazirlaniyor-1105387276.html
ABD ordusu İran’ı hipersonik füzeyle vurmaya hazırlanıyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a yönelik olası saldırılar için hipersonik füze talep ettiği belirtildi.
2026-04-30T10:02+0300
dünya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
füze
hipersonik füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086326081_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bf679893a36f487a38f7c9c1d1f26cde.jpg
ABD basınının kaynaklara dayandırdığı habere göre CENTCOM, İran’a yönelik olası saldırılarda kullanmak üzere Ortadoğu’ya Dark Eagle hipersonik füzelerinin sevk edilmesini talep etti.Haberde, CENTCOM’un yaptığı 'Request for Forces' başvurusunda, İran’ın balistik füze rampalarını daha derin ve korunaklı bölgelere taşıyarak mevcut ABD silahlarının menzilinin dışına çıkardığı ifade edildi. Bu durumun, 300 milin (yaklaşık 480 km) üzerindeki hedefleri vurabilen Precision Strike Missile sisteminin etkinliğini sınırladığı kaydedildi.Bir kaynak, konuyla ilgili henüz bir kararın alınmadığını söyledi. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, ABD ilk kez, henüz savaş koşullarında kullanılmaya tam olarak hazır olmayan bir hipersonik füzeye başvurmuş olacak.Karadan karaya bir füze olan Dark Eagle’ın menzilinin en az 2 bin 500 kilometre olduğu tahmin ediliyor.Geçen hafta Trump, müzakereler sonuçlanana kadar Tahran ile ateşkesi tek taraflı olarak uzatmıştı. Pazartesi günü, İran'ın aracıları vasıtasıyla ABD'ye diyaloğun devamı için üç aşamalı bir formül sunduğunu bildirilmişti. Öneriye göre müzakerelerin ilk aşamasında, savaşı sona erdirme, İran ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerden vazgeçme garantilerine odaklanmalı.Daha öncesinde de, ABD’li kaynaklara dayandırılan haberde, İran'ın Pakistanlı aracılar vasıtasıyla, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, çatışmanın tamamen çözüme kavuşturulmasını ve nükleer müzakerelerini gelecekteki bir tarihe ertelenmesini öngören bir öneri ilettiği bildirilmişti.The Wall Street Journal, ABD’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer diyaloğun ertelenmesi fikrine şüpheyle yaklaştığını yazdı. Habere göre, Washington önümüzdeki günlerde karşı öneriler sunabilir.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086326081_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2a5247f6779f4ae0c58b7ab6f2b38eca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10:02 30.04.2026 (güncellendi: 10:07 30.04.2026)
