Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/abd-ordusu-irani-hipersonik-fuzeyle-vurmaya-hazirlaniyor-1105387276.html
ABD ordusu İran’ı hipersonik füzeyle vurmaya hazırlanıyor
ABD ordusu İran’ı hipersonik füzeyle vurmaya hazırlanıyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), İran’a yönelik olası saldırılar için hipersonik füze talep ettiği belirtildi. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T10:02+0300
2026-04-30T10:07+0300
dünya
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
füze
hipersonik füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086326081_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_bf679893a36f487a38f7c9c1d1f26cde.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086326081_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2a5247f6779f4ae0c58b7ab6f2b38eca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:02 30.04.2026 (güncellendi: 10:07 30.04.2026)
© Fotoğraf : Lockheed MartinArtist notional rendering of the Long Range Hypersonic Weapon 'Dark Eagle' program.
Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), İran’a yönelik olası saldırılar için hipersonik füze talep ettiği belirtildi.
ABD basınının kaynaklara dayandırdığı habere göre CENTCOM, İran’a yönelik olası saldırılarda kullanmak üzere Ortadoğu’ya Dark Eagle hipersonik füzelerinin sevk edilmesini talep etti.
Haberde, CENTCOM’un yaptığı 'Request for Forces' başvurusunda, İran’ın balistik füze rampalarını daha derin ve korunaklı bölgelere taşıyarak mevcut ABD silahlarının menzilinin dışına çıkardığı ifade edildi. Bu durumun, 300 milin (yaklaşık 480 km) üzerindeki hedefleri vurabilen Precision Strike Missile sisteminin etkinliğini sınırladığı kaydedildi.
Bir kaynak, konuyla ilgili henüz bir kararın alınmadığını söyledi. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, ABD ilk kez, henüz savaş koşullarında kullanılmaya tam olarak hazır olmayan bir hipersonik füzeye başvurmuş olacak.
Karadan karaya bir füze olan Dark Eagle’ın menzilinin en az 2 bin 500 kilometre olduğu tahmin ediliyor.
Geçen hafta Trump, müzakereler sonuçlanana kadar Tahran ile ateşkesi tek taraflı olarak uzatmıştı. Pazartesi günü, İran'ın aracıları vasıtasıyla ABD'ye diyaloğun devamı için üç aşamalı bir formül sunduğunu bildirilmişti. Öneriye göre müzakerelerin ilk aşamasında, savaşı sona erdirme, İran ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerden vazgeçme garantilerine odaklanmalı.
Daha öncesinde de, ABD’li kaynaklara dayandırılan haberde, İran'ın Pakistanlı aracılar vasıtasıyla, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, çatışmanın tamamen çözüme kavuşturulmasını ve nükleer müzakerelerini gelecekteki bir tarihe ertelenmesini öngören bir öneri ilettiği bildirilmişti.
The Wall Street Journal, ABD’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer diyaloğun ertelenmesi fikrine şüpheyle yaklaştığını yazdı. Habere göre, Washington önümüzdeki günlerde karşı öneriler sunabilir.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
DÜNYA
Trump: ABD, Almanya'daki̇ asker sayısını azaltma konusunda yakında karar verecek
02:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала