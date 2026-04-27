İran’dan ABD’ye üç aşamalı müzakere önerisi

Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalı, İran’ın, arabuluculara üç aşamadan oluşan bir müzakere formatı konusunda bilgi verdiğini aktardı. ABD’nin bu formatı... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

Öneriye göre müzakerelerin ilk aşamasında, savaşı sona erdirme, İran ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerden vazgeçme garantilerine odaklanmalı.İlk aşamada anlaşmaya varılması durumunda, taraflar ikinci aşamaya geçerek savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceği, Umman tarafıyla koordinasyon içinde “yeni bir hukuk sistemi oluşturulması” konusu ele alınacak.İran'ın nükleer programını içeren üçüncü aşamaya geçiş, birinci ve ikinci aşamalarda anlaşmaya varılmadan gerçekleşmeyecek.Daha önce Axios, ABD’li bir yetkiliye ve diğer iki kaynağına dayandırdığı haberinde, İran'ın Pakistanlı aracılar vasıtasıyla, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, çatışmanın tamamen çözüme kavuşturulmasını ve nükleer müzakerelerini gelecekteki bir tarihe ertelenmesini öngören bir öneri ilettiğini bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için müzakere etmek istemesi halinde ABD'yle iletişime geçebileceğini söylemişti. Trump, “Eğer konuşmak isterlerse bize gelebilirler ya da bizi arayabilirler. Biliyorsunuz bir telefon var. Güvenli hatlarımız var” ifadelerini kullanmıştı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin baskı politikalarını ve bölgedeki askeri varlığını sürdürmesi halinde Tahran'ın 'dayatılmış müzakerelere' katılmayacağını söylemişti.

