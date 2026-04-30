Trump: ABD, Almanya'daki̇ asker sayısını azaltma konusunda yakında karar verecek
Trump, Almanya’daki ABD askerlerini azaltma seçeneğini gündeme alırken, Netanyahu’ya Lübnan’da 'cerrahi' operasyon çağrısı yaptı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T02:40+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'a karşı ABD operasyonuna yönelik eleştirilerinin ardından, ABD'nin Almanya'daki askeri birliğini azaltma olasılığını değerlendirdiğini ve kararın yakında verileceğini söyledi.
02:40 30.04.2026
© AA / Celal GüneşDonald Trump
Trump, Almanya’daki ABD askerlerini azaltma seçeneğini gündeme alırken, Netanyahu’ya Lübnan’da 'cerrahi' operasyon çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'a karşı ABD operasyonuna yönelik eleştirilerinin ardından, ABD'nin Almanya'daki askeri birliğini azaltma olasılığını değerlendirdiğini ve kararın yakında verileceğini söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
ABD, Almanya'daki asker sayısının azaltılması olasılığını inceliyor ve değerlendiriyor; bu konuda kısa süre içinde bir karar verilecek.
Ayrıca Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan Lübnan'a yalnızca 'cerrahi' operasyonlar düzenlemesini istediğini söyledi.
Trump, Axios'a verdiği demeçte, şöyle konuştu:
"Netanyahu'ya daha hassas bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledim. Binaları yıkması gerekmiyor. Bunu yapamaz. Bu çok korkunç ve İsrail'in imajını zedeliyor"
İran medyası: ABD'nin deniz ablukasına yakında 'emsalsiz bir eylemle' karşılık verilecek
