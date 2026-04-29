Trump’tan ekibine İran talimatı: ‘Uzun vadeli ablukaya hazırlanın’
ABD Başkanı Trump'ın, İran'a yönelik operasyonu yeniden başlatmanın veya çatışmadan çekilmenin daha riskli seçenekler olarak gördüğü belirtildi. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD basınının Washington’daki yetkililere dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarına İran'a karşı uzun vadeli bir abluka hazırlığı yapmaları talimatını verdiği bildirildi.Haberin metninde, “Trump, İran ekonomisine ve petrol ihracatına baskı uygulamaya devam etmek için gemilerin İran limanlarına giriş ve çıkışını engellemeye karar verdi” ifadesi kullanıldı.Yetkililer, ABD liderinin, hava saldırılarını yeniden başlatmayı veya çatışmadan çekilmeyi, ablukayı sürdürmekten daha riskli seçenekler olarak değerlendirdiğini anlattı.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, basına yaptığı açıklamada, ablukanın Washington'ın İran hükümeti üzerinde “azami etki” kurmasına fırsat sağladığını söyledi. Kelly, Başkanının ABD ulusal güvenliğini sağlayacak bir karar vereceğini de sözlerine ekledi.Geçen hafta Trump, müzakereler sonuçlanana kadar Tahran ile ateşkesi tek taraflı olarak uzatmıştı. Pazartesi günü, İran'ın aracıları vasıtasıyla ABD'ye diyaloğun devamı için üç aşamalı bir formül sunduğunu bildirilmişti. Öneriye göre müzakerelerin ilk aşamasında, savaşı sona erdirme, İran ve Lübnan'a yönelik askeri eylemlerden vazgeçme garantilerine odaklanmalı.Daha öncesinde de, ABD’li kaynaklara dayandırılan haberde, İran'ın Pakistanlı aracılar vasıtasıyla, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, çatışmanın tamamen çözüme kavuşturulmasını ve nükleer müzakerelerini gelecekteki bir tarihe ertelenmesini öngören bir öneri ilettiği bildirilmişti.The Wall Street Journal, ABD’deki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer diyaloğun ertelenmesi fikrine şüpheyle yaklaştığını yazdı. Habere göre, Washington önümüzdeki günlerde karşı öneriler sunabilir.
ABD Başkanı Trump’ın, İran’a yönelik operasyonu yeniden başlatmanın veya çatışmadan çekilmenin daha riskli seçenekler olarak gördüğü belirtildi.
