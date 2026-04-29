ABD’li senatörden Pantagon’a suçlama: ‘Ukrayna’ya tahsis edilen fonları aktarmayı reddediyor’

Senatör McConnell, ABD Savaş Bakanlığı’nı (Pentagon) Ukrayna'ya askeri yardımın transferini geciktirmekle suçladı. 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T07:49+0300

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun etkili üyelerinden Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yerel gazetelerden biri için kaleme aldığı yazıda, Pentagon'u Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı geciktirmekle suçladı.McConnell, “Ancak, birkaç ay önce onayladığımız Ukrayna'ya yardım şu anda Pentagon'da toz topluyor” diye yazdı.Kongre’nin bu fonu 2026 mali yılı bütçesi kapsamında tahsis ettiğini anımsatan Senatöre göre Pentagon, Ukrayna’ya ayrılan fonların akıbetiyle ilgili olarak Kongre üyelerinin sorularını görmezden geldiğini belirtti.ABD Savaş Bakanlığı’nın Politika Müsteşarı Elbridge Colby'yi Kongre kararlarını sabote etmekle suçlayan McConnell, Ukrayna'ya onaylanmış askeri yardımın engellemenin ilk kez olmadığını kaydetti.Daha önce Kongre üyesi Anna Paulina Luna, Demokratların Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzattığını ve bunun, siyasi hedeflerini finanse etmek için kamu fonlarını aklamaya yönelik büyük ölçekli bir yolsuzluk planının örtüsü olduğunu belirtmişti. Luna, Kiev rejimine yapılan yardımın ABD tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı haline gelebileceğinin altını çizmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya çektiğine inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, silah taşıyan her bir nakliye aracının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu kaydetmişti.

