ABD’de saldırı girişimi sonrası komplo teorileri

ABD’de saldırı girişimi sonrası komplo teorileri

Sputnik Türkiye

ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği sırasında yaşanan silahlı saldırı girişimi, yalnızca güvenlik tartışmalarını değil, aynı zamanda hızla yayılan komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Ayrıntılar haberde...

2026-04-28T13:59+0300

2026-04-28T13:59+0300

2026-04-28T13:59+0300

dünya

abd

beyaz saray muhabirleri derneği

saldırı

haberler

Washington Hilton’da düzenlenen etkinlikte bir saldırganın balo salonuna girmeye çalışmasıyla kısa süreli panik yaşandı.ABD Başkanı Donald Trump ve çok sayıda gazetecinin bulunduğu salonda güvenlik güçleri hızla müdahale ederken, olayın ayrıntıları henüz netleşmeden sosyal medya platformlarında spekülasyonlar yayılmaya başladı.Benzer şekilde daha önce Los Angeles yangınları gibi büyük olaylarda da görüldüğü üzere, ABD’de kriz anları sıklıkla çevrimiçi komplo anlatılarının odağı haline geliyor. Uzmanlara göre bu durum, kullanıcıların olayları siyasi karşıtlarına atfetme eğilimiyle de bağlantılı.Olay sırasında salonda bulunan gazeteciler, yaşananları doğrulamaya çalışırken, sosyal medyada ‘kurgulandı’ etiketi kısa sürede trend oldu.Leavitt’in saldırı öncesi açıklamasıBu süreçte Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in etkinlik öncesinde yaptığı bir açıklama da dolaşıma sokuldu. Leavitt’in, Trump’ın her zamanki performansında açıklamalar yapacağını söylediği sırada kullandığı “Bu akşam ateş edilecek” ifadesi, aslında esprili konuşmalara gönderme yapmasına rağmen, gerçek silah sesleriyle ilişkilendirilerek şüphe unsuru gibi sunuldu.Benzer şekilde Fox News muhabiri Aishah Hasnie’nin canlı telefon bağlantısının kesilmesi de spekülasyonlara yol açtı. Bazı kullanıcılar bunun kasıtlı olduğunu öne sürerken, Hasnie daha sonra sinyal sorunları nedeniyle bağlantının koptuğunu açıkladı.‘Balo salonu’ tartışmalarıTrump’ın saldırıdan kısa süre sonra yeni balo salonu projesini yeniden gündeme getirmesi de tartışmaları artırdı. Bazı analistler, bu açıklamaların kamuoyunda 'bilişsel çelişki' yarattığını ve komplo teorilerinin güçlenmesine katkı sağladığını ifade ediyor.Saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında Trump, olayın daha güvenli bir balo salonuna duyulan ihtiyacı gösterdiğini savundu. Trump yönetiminin Beyaz Saray kompleksinde yeni bir salon inşa etme planı bulunurken, bazı kullanıcılar bu durumu gerekçe göstererek saldırının 'bilinçli şekilde düzenlenmiş' olabileceğini iddia etti. Ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt ortaya konulmuş değil.ABD’li yetkililer ve güvenlik kurumları ise bu tür iddiaları yalanlıyor.Öte yandan siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden isimler de tartışmaya katıldı. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jasmine Crockett, olayın “sahte olup olamayacağını” sorguladı.Bazı yorumcular Trump’ın düşen popülaritesi nedeniyle böyle bir senaryonun kurgulanmış olabileceğini öne sürdü. Buna karşılık yetkililer, saldırının halen soruşturma aşamasında olduğunu ve spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/amerikan-basini-ust-duzey-yetkililerin-katilimina-ragmen-en-ust-duzey-guvenlik-onlemleri-1105310015.html

abd

Sputnik Türkiye

abd, beyaz saray muhabirleri derneği, saldırı, haberler