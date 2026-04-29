Rakibine sahada yumruk atmıştı: Kaleciye tarihi ceza
Real Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, İspanya 2. Ligi’nde oynanan maçta rakibine yumruk attığı gerekçesiyle 12 maç men cezası aldı. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
İspanya 2.Ligi'nde Real Zaragoza hafta sonu deplasmanda Huesca'ya konuk oldu.Karşılaşmada Real Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, Huesca oyuncusu Jorge Pulido'nun yüzüne yumruk attı. 35 yaşındaki kaleciye yumruklu saldırı nedeniyle 12 maç ceza verilirken, gördüğü kırmızı kart nedeniyle de 1 maç men cezası eklendi. Böylece toplam ceza 13 maça ulaştı.Olay sonrası açıklama yapan Andrada, "Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu, kulüp, taraftarlar ve bir profesyonel olarak benim için iyi bir görüntü değil" dedi.
23:37 29.04.2026 (güncellendi: 23:38 29.04.2026)
Real Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, İspanya 2. Ligi’nde oynanan maçta rakibine yumruk attığı gerekçesiyle 12 maç men cezası aldı.
İspanya 2.Ligi'nde Real Zaragoza hafta sonu deplasmanda Huesca'ya konuk oldu.
Karşılaşmada Real Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, Huesca oyuncusu Jorge Pulido’nun yüzüne yumruk attı.
35 yaşındaki kaleciye yumruklu saldırı nedeniyle 12 maç ceza verilirken, gördüğü kırmızı kart nedeniyle de 1 maç men cezası eklendi. Böylece toplam ceza 13 maça ulaştı.
Olay sonrası açıklama yapan Andrada, “Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu, kulüp, taraftarlar ve bir profesyonel olarak benim için iyi bir görüntü değil” dedi.
