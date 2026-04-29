https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/fenerbahce-mohamed-salahla-gorustu-salahin-maas-beklentisi-tartima-yaratti-1105380042.html
Fenerbahçe, Mohamed Salah'la görüştü: Salah'ın maaş beklentisi tartışma yarattı
Sputnik Türkiye
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, dünya yıldızı Mohamed Salah'la görüştü. Salah, sarı lacivertli ekipten 20 milyon euro yıllık... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T22:32+0300
spor
fenerbahçe
mohamed salah
liverpool
liverpool
liverpool fc
maç
maç yayını
transfer
transfermarkt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103993/61/1039936165_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_38c93ffab8980c57a6f25c55b8878e25.jpg
Fenerbahçe’de sezonun son haftalarına girilirken transfer gündemi hareketlendi.İddiaya göre, Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda Liverpool’dan ayrılması beklenen Salah’ın menajeriyle iki kez temas kurdu. A Spor'un haberine göre, görüşmelerde Mısırlı yıldızın yıllık 20 milyon euro maaş talep ettiği ve kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini ilettiği öğrenildi.Taraflar arasında Galatasaray derbisinin ardından üçüncü bir görüşmenin planlandığı ancak kulüpte alınan seçim kararı nedeniyle sürecin askıya alındığı belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103993/61/1039936165_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_fefb4eef7467b5de7379f34775227204.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe, dünya yıldızı Mohamed Salah'la görüştü. Salah, sarı lacivertli ekipten 20 milyon euro yıllık ücret istedi.
Fenerbahçe’de sezonun son haftalarına girilirken transfer gündemi hareketlendi.
İddiaya göre, Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda Liverpool’dan ayrılması beklenen Salah’ın menajeriyle iki kez temas kurdu. A Spor'un haberine göre, görüşmelerde Mısırlı yıldızın yıllık 20 milyon euro maaş talep ettiği ve kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini ilettiği öğrenildi.
Taraflar arasında Galatasaray derbisinin ardından üçüncü bir görüşmenin planlandığı ancak kulüpte alınan seçim kararı nedeniyle sürecin askıya alındığı belirtildi.