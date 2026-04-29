Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-yetki-belgesi-sartlari-degisti-1105354210.html
İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesi şartları değişti
Sputnik Türkiye
İkinci el araç satışına yönelik yönetmelikte önemli değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yetki belgesi için aranan eğitim şartı lise... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
i̇kinci el araba satıcısı
ikinci el
araç
ticaret bakanlığı
resmî gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/tapuda-elden-odeme-donemi-sona-eriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-1105353336.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_657ca8c6347da0e1440cee329a0a43a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇kinci el araba satıcısı, ikinci el, araç, ticaret bakanlığı, resmî gazete
© AP Photo / David ZalubowskiAraçlar
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Abone ol
İkinci el araç satışına yönelik yönetmelikte önemli değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yetki belgesi için aranan eğitim şartı lise mezuniyetinden ilköğretim seviyesine indirildi. Araç ve taşınmaz ticaretinde başvuru süreçleri de yeniden düzenlendi.
İkinci el araç satışına yeni düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme, motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticaretine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Eğitim şartı düşürüldü

Yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi almak isteyenler için aranan eğitim kriteri değiştirildi.
Daha önce zorunlu olan lise mezunu olma şartı, artık ilköğretim mezunu olma seviyesine çekildi.
Bu değişiklikle sektöre girişin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yetki belgesi süreçlerinde değişiklik

Motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler için yetki belgesi süreçleri de yeniden düzenlendi.
Yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda artık tadil işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.

Unvan değişikliğinde belge yenileme şartı

Yönetmeliğe göre işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı değiştiğinde, mevcut yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek.
Bu adımın, kayıtların güncel tutulması amacıyla getirildiği belirtildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi başvuruları, belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
TÜRKİYE
Tapuda elden ödeme dönemi sona eriyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
09:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала