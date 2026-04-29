https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/ikinci-el-arac-satisinda-yeni-donem-yetki-belgesi-sartlari-degisti-1105354210.html

İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesi şartları değişti

29.04.2026, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

i̇kinci el araba satıcısı

ikinci el

araç

ticaret bakanlığı

resmî gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg

İkinci el araç satışına yeni düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenleme, motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticaretine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.Eğitim şartı düşürüldüYeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi almak isteyenler için aranan eğitim kriteri değiştirildi.Daha önce zorunlu olan lise mezunu olma şartı, artık ilköğretim mezunu olma seviyesine çekildi.Bu değişiklikle sektöre girişin kolaylaştırılması hedefleniyor.Yetki belgesi süreçlerinde değişiklikMotorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler için yetki belgesi süreçleri de yeniden düzenlendi.Yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda artık tadil işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.Unvan değişikliğinde belge yenileme şartıYönetmeliğe göre işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı değiştiğinde, mevcut yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek.Bu adımın, kayıtların güncel tutulması amacıyla getirildiği belirtildi.Yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi başvuruları, belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

