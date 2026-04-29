İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesi şartları değişti
İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesi şartları değişti
İkinci el araç satışına yönelik yönetmelikte önemli değişiklik yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yetki belgesi için aranan eğitim şartı lise... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T09:29+0300
2026-04-29T09:29+0300
2026-04-29T09:29+0300
İkinci el araç satışına yeni düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenleme, motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticaretine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.Eğitim şartı düşürüldüYeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi almak isteyenler için aranan eğitim kriteri değiştirildi.Daha önce zorunlu olan lise mezunu olma şartı, artık ilköğretim mezunu olma seviyesine çekildi.Bu değişiklikle sektöre girişin kolaylaştırılması hedefleniyor.Yetki belgesi süreçlerinde değişiklikMotorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler için yetki belgesi süreçleri de yeniden düzenlendi.Yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda artık tadil işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.Unvan değişikliğinde belge yenileme şartıYönetmeliğe göre işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı değiştiğinde, mevcut yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek.Bu adımın, kayıtların güncel tutulması amacıyla getirildiği belirtildi.Yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi başvuruları, belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
i̇kinci el araba satıcısı, ikinci el, araç, ticaret bakanlığı, resmî gazete
i̇kinci el araba satıcısı, ikinci el, araç, ticaret bakanlığı, resmî gazete
İkinci el araç satışında yeni dönem: Yetki belgesi şartları değişti
İkinci el araç satışına yönelik yönetmelikte önemli değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yetki belgesi için aranan eğitim şartı lise mezuniyetinden ilköğretim seviyesine indirildi. Araç ve taşınmaz ticaretinde başvuru süreçleri de yeniden düzenlendi.
İkinci el araç satışına yeni düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri, 29 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme, motorlu kara taşıtı ticareti ve taşınmaz ticaretine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi almak isteyenler için aranan eğitim kriteri değiştirildi.
Daha önce zorunlu olan lise mezunu olma şartı, artık ilköğretim mezunu olma seviyesine çekildi.
Bu değişiklikle sektöre girişin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Yetki belgesi süreçlerinde değişiklik
Motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler için yetki belgesi süreçleri de yeniden düzenlendi.
Yetki belgelerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda artık tadil işlemi yapılması zorunlu hale getirildi.
Unvan değişikliğinde belge yenileme şartı
Yönetmeliğe göre işletmelerin ticaret unvanı veya işletme adı değiştiğinde, mevcut yetki belgesinin yenilenmesi gerekecek.
Bu adımın, kayıtların güncel tutulması amacıyla getirildiği belirtildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi başvuruları, belirli süreler içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.