Tapuda elden ödeme dönemi sona eriyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında güvenliği artırmak için önemli bir adım attı. 1 Temmuz'dan itibaren tapu işlemlerinde elden ödeme dönemi sona erecek... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T09:18+0300

Tapuda elden ödeme uygulaması sona eriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirildi.Yeni uygulama ile birlikte alıcı ve satıcı arasındaki para transferi artık sistem üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirilecek.Bakanlık, düzenlemenin temel amacını dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskini azaltmak olarak açıkladı.Aynı zamanda kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve para transferlerinin güvenli ortamda yapılması hedefleniyor.Resmi Gazete’de yayımlandıTaşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenleme ile taşınmaz satışında mülk devri ve ödeme işlemi eş zamanlı gerçekleştirilecek.Yeni sistemin kullanımı 1 Temmuz’a kadar isteğe bağlı olacak.Ancak bu tarihten sonra Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale gelecek ve elden ödeme yapılamayacak.Sistem nasıl i̇şleyecek?Yeni uygulamada bloke mekanizması devreye girecek.

