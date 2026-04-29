https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/tapuda-elden-odeme-donemi-sona-eriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-1105353336.html
Tapuda elden ödeme dönemi sona eriyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında güvenliği artırmak için önemli bir adım attı. 1 Temmuz'dan itibaren tapu işlemlerinde elden ödeme dönemi sona erecek... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T09:18+0300
türki̇ye
resmi gazete
tapu
ticaret bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d469228e7b13a742104f5cbb29ff5d97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında güvenliği artırmak için önemli bir adım attı. 1 Temmuz’dan itibaren tapu işlemlerinde elden ödeme dönemi sona erecek. Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale gelirken, satış bedeli tapu devri tamamlanana kadar sistemde bloke edilecek.
Tapuda elden ödeme uygulaması sona eriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Güvenli Ödeme Sistemi taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirildi.
Yeni uygulama ile birlikte alıcı ve satıcı arasındaki para transferi artık sistem üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirilecek.
Bakanlık, düzenlemenin temel amacını dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskini azaltmak olarak açıkladı.
Aynı zamanda kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve para transferlerinin güvenli ortamda yapılması hedefleniyor.
Resmi Gazete’de yayımlandı
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme ile taşınmaz satışında mülk devri ve ödeme işlemi eş zamanlı gerçekleştirilecek.
Yeni sistemin kullanımı 1 Temmuz’a kadar isteğe bağlı olacak.
Ancak bu tarihten sonra Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale gelecek ve elden ödeme yapılamayacak.
Yeni uygulamada bloke mekanizması devreye girecek.
Alıcı tarafından gönderilen satış bedeli güvenli hesapta tutulacak
Tapu devri tamamlanana kadar para bloke edilecek
Devir işlemi onaylandığında ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak