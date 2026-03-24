Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/liverpool-duyurdu-mohamed-salah-takima-veda-etti-1104475135.html
Liverpool duyurdu: Mohamed Salah takıma veda etti
Sputnik Türkiye
Premier Lig ekibi Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın 2025-2026 sezonu sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
spor
mohamed salah
liverpool
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
veda
veda mesajı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/11/1062389175_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_dfe2c770bb874ccd52bf2138d246b865.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/uefa-duyurdu-turk-takimlarinin-avrupa-yolu-belli-oldu-1104474362.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/11/1062389175_26:0:974:711_1920x0_80_0_0_7d652437032a835a5ddaf359eeecfad3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mohamed salah, liverpool, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, veda, veda mesajı, veda konuşması, veda mektubu
22:30 24.03.2026
© AP Photo / Jon SuperMohamed Salah
Mohamed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Jon Super
Abone ol
Premier Lig ekibi Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın 2025-2026 sezonu sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Liverpool, 2017 yılında AS Roma’dan transfer edilen Mohamed Salah’ın Anfield’daki 9 yıllık kariyerini sezon sonunda tamamlayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan duyuruda, deneyimli oyuncunun, taraftarlara duyduğu saygı nedeniyle kararını erken açıkladığı ifade edildi. Liverpool formasıyla 435 maçta 255 gol atan Salah, kulüp tarihinin en golcü isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Mısırlı yıldız, bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve birçok önemli kupa kazandı.
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
SPOR
UEFA duyurdu: Türk takımlarının Avrupa yolu belli oldu
21:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала