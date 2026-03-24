https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/liverpool-duyurdu-mohamed-salah-takima-veda-etti-1104475135.html
Liverpool duyurdu: Mohamed Salah takıma veda etti
Liverpool duyurdu: Mohamed Salah takıma veda etti
Sputnik Türkiye
Premier Lig ekibi Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın 2025-2026 sezonu sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T22:30+0300
2026-03-24T22:30+0300
2026-03-24T22:30+0300
Liverpool, 2017 yılında AS Roma’dan transfer edilen Mohamed Salah’ın Anfield’daki 9 yıllık kariyerini sezon sonunda tamamlayacağını duyurdu.Kulüpten yapılan duyuruda, deneyimli oyuncunun, taraftarlara duyduğu saygı nedeniyle kararını erken açıkladığı ifade edildi. Liverpool formasıyla 435 maçta 255 gol atan Salah, kulüp tarihinin en golcü isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Mısırlı yıldız, bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve birçok önemli kupa kazandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/11/1062389175_26:0:974:711_1920x0_80_0_0_7d652437032a835a5ddaf359eeecfad3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mohamed salah, liverpool, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, veda, veda mesajı, veda konuşması, veda mektubu
mohamed salah, liverpool, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, veda, veda mesajı, veda konuşması, veda mektubu
Liverpool duyurdu: Mohamed Salah takıma veda etti
Premier Lig ekibi Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın 2025-2026 sezonu sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Liverpool, 2017 yılında AS Roma’dan transfer edilen Mohamed Salah’ın Anfield’daki 9 yıllık kariyerini sezon sonunda tamamlayacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan duyuruda, deneyimli oyuncunun, taraftarlara duyduğu saygı nedeniyle kararını erken açıkladığı ifade edildi. Liverpool formasıyla 435 maçta 255 gol atan Salah, kulüp tarihinin en golcü isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Mısırlı yıldız, bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve birçok önemli kupa kazandı.