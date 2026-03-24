Liverpool duyurdu: Mohamed Salah takıma veda etti

Sputnik Türkiye

Premier Lig ekibi Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın 2025-2026 sezonu sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T22:30+0300

Liverpool, 2017 yılında AS Roma’dan transfer edilen Mohamed Salah’ın Anfield’daki 9 yıllık kariyerini sezon sonunda tamamlayacağını duyurdu.Kulüpten yapılan duyuruda, deneyimli oyuncunun, taraftarlara duyduğu saygı nedeniyle kararını erken açıkladığı ifade edildi. Liverpool formasıyla 435 maçta 255 gol atan Salah, kulüp tarihinin en golcü isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Mısırlı yıldız, bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve birçok önemli kupa kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/uefa-duyurdu-turk-takimlarinin-avrupa-yolu-belli-oldu-1104474362.html

