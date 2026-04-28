Venezuelalı uzman: Maduro'nun güç kulanılarak kaçırılması tüm siyasi sınırları aştı
Venezuelalı uzman Jaimes, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkent Caracas'ta şiddet kullanılarak kaçırılmasının akla gelebilecek tüm siyasi sınırları aşan... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T17:57+0300
17:43 28.04.2026 (güncellendi: 17:57 28.04.2026)
Venezuelalı uzman Jaimes, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun başkent Caracas'ta şiddet kullanılarak kaçırılmasının akla gelebilecek tüm siyasi sınırları aşan bir eylem olduğunu belirtti.
Venezuelalı petrol uzmanı Miguel Jaimes, Sputnik’e demecinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Caracas'ta güç kullanılarak kaçırılmasını ve Venezuela tankerlerine yönelik baskıları değerlendirdi. Ülkenin ABD hükümetiyle beklenmedik ilişkiler geliştirdiğini belirten Jaimes, bu olayın tüm siyasi sınırları aştığını vurguladı.
"Venezuela, baskılar altında son derece karmaşık bir duruma sürüklendi" diye konuşan Jaimes, petrol sektörünün yaptırımlar nedeniyle üretiminin dramatik şekilde düştüğünü hatırlatarak, sektörün yeniden yapılandırılmasının öncelikli konu olduğunu ifade etti.
Venezuelalı uzman, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) gibi örgütleri canlandırmanın ve yeni ivme kazandırmanın zorunlu olduğunu kaydetti.
"Güç ve dayanak bulabileceğimiz platformlar aramalıyız" diyen Jaimes, çok kutuplu dünyada devletler arası ilişkilerin katılım ve saygıya dayalı çok taraflılık ilkesini benimsenmesini önerdi, Venezuela'nın birçok ülkeyle izlediği bu yolun, diğer halklar için de model olması gerektiğini vurguladı.