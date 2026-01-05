Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/maduro-abd-mahkemesinde-konustu-hala-baskanim-1102504526.html
Maduro, ABD mahkemesinde konuştu: 'Hala Başkanım ve bir savaş esiriyim'
Maduro, ABD mahkemesinde konuştu: 'Hala Başkanım ve bir savaş esiriyim'
Sputnik Türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’taki bir mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı ve uyuşturucu suçlamalarını reddetti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T20:46+0300
2026-01-05T21:00+0300
dünya
abd
venezuela
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102497048_0:101:1338:854_1920x0_80_0_0_a298e417adea36bea97e53cbd1a01232.jpg
Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü Caracas’taki evlerinden özel kuvvet operasyonuyla ABD’ye kaçırılmıştı.Mahkemeye çıkarılan Maduro suçsuz olduğunu, dürüst bir insan olduğunu ve ülkesinin devlet başkanı olarak göreve devam ettiğini belirtti. Maduro’nun eşi Flores de suçsuz olduğunu açıkladı.Venezuela lideri, daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu. Uyuşturucu suçlamalarıyla yargılandığı ABD mahkemesinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro şu ifadeleri kullandı:Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi. Avukatının belirttiğine göre Maduro şu anda tahliye talebinde bulunmuyor. Liderin ve eşinin savunma ekibi daha sonra kefalet talebinde bulunmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuela-abd-saldirisini-destekleyen-herkesin-bulunup-tutuklanmasi-talimatini-verdi-1102503089.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102497048_33:0:1306:955_1920x0_80_0_0_6b9975568f1477c6805c707f519539d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezuela, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd, venezuela, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro

Maduro, ABD mahkemesinde konuştu: 'Hala Başkanım ve bir savaş esiriyim'

20:46 05.01.2026 (güncellendi: 21:00 05.01.2026)
© REUTERS / Eduardo MunozNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Abone ol
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’taki bir mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı ve uyuşturucu suçlamalarını reddetti.
Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü Caracas’taki evlerinden özel kuvvet operasyonuyla ABD’ye kaçırılmıştı.
Mahkemeye çıkarılan Maduro suçsuz olduğunu, dürüst bir insan olduğunu ve ülkesinin devlet başkanı olarak göreve devam ettiğini belirtti. Maduro’nun eşi Flores de suçsuz olduğunu açıkladı.
Venezuela lideri, daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu.
Uyuşturucu suçlamalarıyla yargılandığı ABD mahkemesinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro şu ifadeleri kullandı:
Ben masumum, ben dürüst bir adamım, ben hala başkanım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas'tan kaçırıldım.
Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi. Avukatının belirttiğine göre Maduro şu anda tahliye talebinde bulunmuyor. Liderin ve eşinin savunma ekibi daha sonra kefalet talebinde bulunmayı planlıyor.
Karakas'taki gösterilerde Maduro'yu destekleyenler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
DÜNYA
Venezuela, ABD saldırısını destekleyen herkesin bulunup tutuklanması talimatını verdi
19:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала