Maduro, ABD mahkemesinde konuştu: 'Hala Başkanım ve bir savaş esiriyim'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’taki bir mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı ve uyuşturucu suçlamalarını reddetti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü Caracas’taki evlerinden özel kuvvet operasyonuyla ABD’ye kaçırılmıştı.Mahkemeye çıkarılan Maduro suçsuz olduğunu, dürüst bir insan olduğunu ve ülkesinin devlet başkanı olarak göreve devam ettiğini belirtti. Maduro’nun eşi Flores de suçsuz olduğunu açıkladı.Venezuela lideri, daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu. Uyuşturucu suçlamalarıyla yargılandığı ABD mahkemesinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro şu ifadeleri kullandı:Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi. Avukatının belirttiğine göre Maduro şu anda tahliye talebinde bulunmuyor. Liderin ve eşinin savunma ekibi daha sonra kefalet talebinde bulunmayı planlıyor.

