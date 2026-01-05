https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/maduro-abd-mahkemesinde-konustu-hala-baskanim-1102504526.html
Maduro, ABD mahkemesinde konuştu: 'Hala Başkanım ve bir savaş esiriyim'
Maduro, ABD mahkemesinde konuştu: 'Hala Başkanım ve bir savaş esiriyim'
Sputnik Türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’taki bir mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı ve uyuşturucu suçlamalarını reddetti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T20:46+0300
2026-01-05T20:46+0300
2026-01-05T21:00+0300
dünya
abd
venezuela
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102497048_0:101:1338:854_1920x0_80_0_0_a298e417adea36bea97e53cbd1a01232.jpg
Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü Caracas’taki evlerinden özel kuvvet operasyonuyla ABD’ye kaçırılmıştı.Mahkemeye çıkarılan Maduro suçsuz olduğunu, dürüst bir insan olduğunu ve ülkesinin devlet başkanı olarak göreve devam ettiğini belirtti. Maduro’nun eşi Flores de suçsuz olduğunu açıkladı.Venezuela lideri, daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu. Uyuşturucu suçlamalarıyla yargılandığı ABD mahkemesinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro şu ifadeleri kullandı:Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi. Avukatının belirttiğine göre Maduro şu anda tahliye talebinde bulunmuyor. Liderin ve eşinin savunma ekibi daha sonra kefalet talebinde bulunmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/venezuela-abd-saldirisini-destekleyen-herkesin-bulunup-tutuklanmasi-talimatini-verdi-1102503089.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102497048_33:0:1306:955_1920x0_80_0_0_6b9975568f1477c6805c707f519539d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezuela, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd, venezuela, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
Maduro, ABD mahkemesinde konuştu: 'Hala Başkanım ve bir savaş esiriyim'
20:46 05.01.2026 (güncellendi: 21:00 05.01.2026)
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York’taki bir mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı ve uyuşturucu suçlamalarını reddetti.
Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü Caracas’taki evlerinden özel kuvvet operasyonuyla ABD’ye kaçırılmıştı.
Mahkemeye çıkarılan Maduro suçsuz olduğunu, dürüst bir insan olduğunu ve ülkesinin devlet başkanı olarak göreve devam ettiğini belirtti. Maduro’nun eşi Flores de suçsuz olduğunu açıkladı.
Venezuela lideri, daha önce iddianameyi görmediğini ve haklarını bilmediğini belirtirken, konsolosluk ziyareti talebinde bulundu.
Uyuşturucu suçlamalarıyla yargılandığı ABD mahkemesinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro şu ifadeleri kullandı:
Ben masumum, ben dürüst bir adamım, ben hala başkanım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas'tan kaçırıldım.
Yargıç, Maduro'nun davasıyla ilgili duruşma için 17 Mart'ta mahkeme karşısına çıkması yönünde karar verdi. Avukatının belirttiğine göre Maduro şu anda tahliye talebinde bulunmuyor. Liderin ve eşinin savunma ekibi daha sonra kefalet talebinde bulunmayı planlıyor.