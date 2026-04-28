Rus ordusu operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov Bölgesi’nde Zemlyanki, Donbass'ta ise İlyinovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T12:57+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler aktif eylemler sayesinde Harkov Bölgesi'nde Zemlyanki yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, Güney Askeri Grubu birlikleri ise Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) İlyinovka yerleşiminde kontrol sağladı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.030 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait aralarında tankların da bulunduğu 5 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, İHA üretim ve depolama tesisleri ile fırlatma noktalarını, ayrıca 142 farkı bölgede Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 10 adet güdümlü hava bombası ve 281 uçak tipi İHA önledi.

