Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T13:11+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Zıbinoyerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Bakanlık, Zıbino ile birlikte son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 2 olduğunu kaydetti.Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt vermeyedevam ettiğini bildiren Bakanlık, son bir haftada düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı 1 yoğun ve 5 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı hava üsleri, SİHA’ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Rus ordusu cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusunun 7 bin 260 askeri etkisiz hale getirildi, aralarında çok sayıda tank 135 zırhlı savaş aracı, iki çoklu roketatarı, 46 topu ve 503 askeri otomobili imha edildi.Ukrayna ordusuna ait 60 güdümlü uçak bombası, 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 1.665 uçak tipi İHA engellendi.

