Kral Charles, ABD Kongresi’nde NATO’yu savundu: 'Dünya daha istikrarsız ve daha tehlikeli'
Kral Charles, ABD Kongresi'nde NATO'yu savundu: 'Dünya daha istikrarsız ve daha tehlikeli'
Kral Charles, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında NATO'yu savundu. Kral, günümüz dünyasının, Kraliçe Elizabeth'in 1991'de aynı kürsüde konuştuğu dönemden daha... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T23:30+0300
İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.Ziyaret kapsamında Kral Charles, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ''Büyük belirsizlik zamanlarında bir araya geliyoruz; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan ve uluslararası toplum için büyük zorluklar doğuran, etkileri ülkelerimizin her köşesinde hissedilen çatışmaların yaşandığı bir dönemdeyiz'' dedi.Kral Charles, ''Bugün yeni bir çağdayız, ancak bu değerler değişmedi. Bu çağ, birçok açıdan, merhum annemin 1991'de bu kürsüde konuştuğu dünyadan daha istikrarsız ve daha tehlikeli'' açıklamasında bulundu.NATO'yu savunan Kral Charles, ''Başbakanımın geçen ay söylediği gibi. Bu vazgeçilmez bir ortaklıktır. Bizi son seksen yıldır ayakta tutan her şeyi göz ardı etmemeliyiz. Aksine bunun üzerine inşa etmeliyiz'' dedi.
© AP Photo
Kral Charles, ABD Kongresi’ndeki konuşmasında NATO’yu savundu. Kral, günümüz dünyasının, Kraliçe Elizabeth’in 1991’de aynı kürsüde konuştuğu dönemden daha istikrarsız ve daha tehlikeli olduğunu söyledi.
İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında Kral Charles, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ''Büyük belirsizlik zamanlarında bir araya geliyoruz; Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan ve uluslararası toplum için büyük zorluklar doğuran, etkileri ülkelerimizin her köşesinde hissedilen çatışmaların yaşandığı bir dönemdeyiz'' dedi.
Kral Charles, ''Bugün yeni bir çağdayız, ancak bu değerler değişmedi. Bu çağ, birçok açıdan, merhum annemin 1991’de bu kürsüde konuştuğu dünyadan daha istikrarsız ve daha tehlikeli'' açıklamasında bulundu.
NATO'yu savunan Kral Charles, ''Başbakanımın geçen ay söylediği gibi. Bu vazgeçilmez bir ortaklıktır. Bizi son seksen yıldır ayakta tutan her şeyi göz ardı etmemeliyiz. Aksine bunun üzerine inşa etmeliyiz'' dedi.
