İngiltere Kralı Charles için Beyaz Saray’da tören: Kritik başlıklar neler?

Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla, ABD'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyaretin ikinci gününde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle karşılandı. Ev sahibi... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T18:12+0300

ABD'nin başkenti Washington DC’de düzenlenen törende 21 pare top atışı yapılırken iki ülkenin milli marşları çalındı. Yağışlı hava nedeniyle davetliler şemsiyeler altında töreni takip etti. Törende ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hazır bulundu.Kongre konuşması ve kritik başlıklarKral Charles’ın gün içinde ABD Kongresi’nde küresel ‘zorluklar’ ve İngiltere-ABD ilişkilerinin birliği üzerine önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşmada, geçtiğimiz günlerde Donald Trump’a yönelik suikast girişimine de değinmesi öngörülüyor. Söz konusu gelişme, ziyaret programında güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açmıştı.Törenin ardından Trump ile Kral Charles’ın basına kapalı bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntıların paylaşılmaması planlanıyor.Devlet yemeği ve diplomatik temaslarGünün ilerleyen saatlerinde liderlerin bir devlet yemeğinde konuşma yapması bekleniyor.İlk günden notlarKraliyet çifti ziyaretin ilk gününde Washington’daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği’nde düzenlenen bahçe davetine katıldı. Yaklaşık 650 davetlinin yer aldığı etkinlikte siyaset, spor ve iş dünyasından isimler ağırlandı.Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ABD’ye dört gün sürecek resmi ziyaret kapsamında önceki gün askeri hava üssüne iniş yapmış, ardından Beyaz Saray’da özel bir çay davetine katılmıştı. Program kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ABD’nin bağımsızlığının 250. yılına yönelik etkinlikler de öne çıkıyor.'Trump, protokolü bozdu' tartışması Trump'ın ziyaretin ilk ve ikinci gününde Kral Charles'ın omzuna temas etmesi, ‘kraliyet protokolü’ ihlali iddialarıyla tartışma yarattı. İngiliz kraliyet geleneklerinee göre monarşi üyeleriyle fiziksel temasın ilk olarak kraliyet tarafından başlatılması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/kral-charles-abdye-geldi-dort-gunluk-program-basladi-1105320521.html

