İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu duyurdu: Modern Hicaz Demir Yolu geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Modern Hicaz Demir Yolu geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak 'modern Hicaz Demir Yolu'nun inşa edilmesinin hedeflendiğini... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T22:27+0300
2026-04-07T22:27+0300
Ürdün ve Suriyeli mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Amman’daki Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu’nu ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında 'modern Hicaz Demir Yolu' inşa etmek istediklerini söyledi. Uraloğlu, hattın Suudi Arabistan ve Umman’a uzatılmasıyla Kızıldeniz’in Akdeniz’e ve Avrupa’ya bağlanacağını belirtti. Projeyle Ürdün’den yüklerin Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşınması hedefleniyor.Üç ülke arasında mutabakat zaptı imzalanırken, teknik çalışmaların yıl içinde tamamlanması ve gelecek yıl inşaata başlanması planlanıyor.
türki̇ye
suriye
türkiye, abdulkadir uraloğlu, suriye, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, hicaz demiryolu hattı, tren, tren seferi, tren istasyonu, tren garı, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht)

Bakan Uraloğlu duyurdu: Modern Hicaz Demir Yolu geliyor

22:27 07.04.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak 'modern Hicaz Demir Yolu'nun inşa edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Uraloğlu, hattın Suudi Arabistan ve Umman’a uzatılmasıyla Kızıldeniz’in Akdeniz’e ve Avrupa’ya bağlanacağını belirtti.
Ürdün ve Suriyeli mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Amman’daki Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu’nu ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında 'modern Hicaz Demir Yolu' inşa etmek istediklerini söyledi. Uraloğlu, hattın Suudi Arabistan ve Umman’a uzatılmasıyla Kızıldeniz’in Akdeniz’e ve Avrupa’ya bağlanacağını belirtti. Projeyle Ürdün’den yüklerin Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşınması hedefleniyor.
Üç ülke arasında mutabakat zaptı imzalanırken, teknik çalışmaların yıl içinde tamamlanması ve gelecek yıl inşaata başlanması planlanıyor.
