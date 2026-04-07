Bakan Uraloğlu duyurdu: Modern Hicaz Demir Yolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak 'modern Hicaz Demir Yolu'nun inşa edilmesinin hedeflendiğini... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T22:27+0300

Ürdün ve Suriyeli mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Amman’daki Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu’nu ziyaret eden Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında 'modern Hicaz Demir Yolu' inşa etmek istediklerini söyledi. Uraloğlu, hattın Suudi Arabistan ve Umman’a uzatılmasıyla Kızıldeniz’in Akdeniz’e ve Avrupa’ya bağlanacağını belirtti. Projeyle Ürdün’den yüklerin Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya taşınması hedefleniyor.Üç ülke arasında mutabakat zaptı imzalanırken, teknik çalışmaların yıl içinde tamamlanması ve gelecek yıl inşaata başlanması planlanıyor.

