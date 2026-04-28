Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan edebilir

Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan edebilir

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor’u mağlup etmesi halinde 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T00:30+0300

2026-04-28T00:30+0300

Süper Lig’in 31. haftasına 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puanla lider giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi evinde 3-0 yendi.Bu sonuçla puanını 74’e yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki farkı 7 puana çıkarırken, Trabzonspor'la arasındaki farkı da 9 puana yükseltti. Ligin 31. haftasında Konyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi ise Galatasaray'la puan farkının açılmasına engel olamadı.Üst üste 4. şampiyonluğuna ve toplamda 26. lig zaferine yaklaşan Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde, bitime 2 hafta kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Sputnik Türkiye

galatasaray, samsunspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü