https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/galatasaray-samsunspor-macinda-sampiyonlugunu-ilan-edebilir-1105321365.html
Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan edebilir
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor’u mağlup etmesi halinde 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T00:30+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071810378_0:199:2931:1847_1920x0_80_0_0_7a90a0632effcbcfba661e6359e305f5.jpg
Süper Lig’in 31. haftasına 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puanla lider giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi evinde 3-0 yendi.Bu sonuçla puanını 74’e yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'yle arasındaki farkı 7 puana çıkarırken, Trabzonspor'la arasındaki farkı da 9 puana yükseltti. Ligin 31. haftasında Konyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi ise Galatasaray'la puan farkının açılmasına engel olamadı.Üst üste 4. şampiyonluğuna ve toplamda 26. lig zaferine yaklaşan Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde, bitime 2 hafta kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071810378_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_75788734a2951ba7916bc33326ef1a07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
