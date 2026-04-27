Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi
Fenerbahçe^yi 3-0 yenen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk "Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi" dedi.
2026-04-27T02:52+0300
2026-04-27T02:52+0300
2026-04-27T02:52+0300
spor
okan buruk
fenerbahçe
süper lig
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.RAMS Park'ta 3-0 kazandıkları derbiden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, hiçbir zaman farkı korumayı, beraberliğin işlerine yaradığını düşünmediklerini belirtti:Okan Buruk, bu sezonki derbi performanslarının geçen 3 sezonun gerisinde olduğunu söyledi.Şampiyonluklardaki derbi sonuçlarının ne kadar önemli olduğuyla ilgili bir soru üzerine Buruk, "Derbi sonuçlarının şampiyonluklara etkisi değişebiliyor. Bu sezon Fenerbahçe bize karşı kazanamadı ama hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u 2 maçta da yenmişti. Bizim önceki senelerdeki derbi performansımız yüksekti. Bu sezonki performansımız geçen sezonların altında kaldı. Doğrudan rakibimize karşı çok önemli bir zamanda kazandık. Aramızdaki puan farkını hem 7'ye çıkardık hem de ikili averajı aldık. Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.Buruk, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada son 10 yılda ikinci galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe'ye karşı son 10 yılda sahamızda bir galibiyetimiz vardı. Bununla 2 oldu. Beşiktaş deplasmanında yeni statta son 4 yılda sadece 2 galibiyet alabilmiştik. Derbi performansları önemli" dedi.'Taraftarımızın gözünde Okan hocaya olan sevgiyi görüyorum'Süper Lig'de önde olmalarına rağmen zaman zaman eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Buruk şunları söyledi:Galatasaray'ın teknik direktörü, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Çok önemli bir Samsunspor deplasmanına gideceğiz. Sonra 2 maçımız daha var. En kısa zamanda bitirmek isteriz ama daha bitmedi. Ayaklarımızın yere basması ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.'Maç sonu fazla kutlama oldu'Buruk, ligin 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Maç sonu fazla kutlama oldu. Bu bir şampiyonluk kutlaması değildi ve bir yerde kesmemiz gerekiyordu. Henüz bir şey kazanmadık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/fenerbahce-teknik-direktoru-tedesco-bir-suclu-varsa-suclu-kisi-benim-1105292462.html
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okan buruk, fenerbahçe, süper lig
okan buruk, fenerbahçe, süper lig
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi
Fenerbahçe^yi 3-0 yenen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk "Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi" dedi ve ayaklarının yere basması ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.
RAMS Park'ta 3-0 kazandıkları derbiden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, hiçbir zaman farkı korumayı, beraberliğin işlerine yaradığını düşünmediklerini belirtti:
Şampiyonluk için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız takdirde 7 puanlık fark yakalayacaktık. Karşılaşmadan önce dört puan öndeydik ama bu maçı kazanmak istediğimizi her an ortaya koyduk. Bu tutkuyla oynadık. Hiçbir zaman farkı korumayı, beraberliğin işimize yaradığını düşünmedik. Maçın kırılma dakikaları vardı. Rakibimizin kazandığı penaltının kaçması bizim için önemliydi. Devamında ilk golü bulduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Baştan sona fiziksel ve mental olarak oyunun hakimi bizdik. Önemli bir üstünlük kurduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımı emekleri, konsantrasyonları, istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Ne kadar iyi takım ve futbolcu olduklarını gösterdiler.
Okan Buruk, bu sezonki derbi performanslarının geçen 3 sezonun gerisinde olduğunu söyledi.
Şampiyonluklardaki derbi sonuçlarının ne kadar önemli olduğuyla ilgili bir soru üzerine Buruk, "Derbi sonuçlarının şampiyonluklara etkisi değişebiliyor. Bu sezon Fenerbahçe bize karşı kazanamadı ama hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u 2 maçta da yenmişti. Bizim önceki senelerdeki derbi performansımız yüksekti. Bu sezonki performansımız geçen sezonların altında kaldı. Doğrudan rakibimize karşı çok önemli bir zamanda kazandık. Aramızdaki puan farkını hem 7'ye çıkardık hem de ikili averajı aldık. Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.
Buruk, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada son 10 yılda ikinci galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe'ye karşı son 10 yılda sahamızda bir galibiyetimiz vardı. Bununla 2 oldu. Beşiktaş deplasmanında yeni statta son 4 yılda sadece 2 galibiyet alabilmiştik. Derbi performansları önemli" dedi.
'Taraftarımızın gözünde Okan hocaya olan sevgiyi görüyorum'
Süper Lig'de önde olmalarına rağmen zaman zaman eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Buruk şunları söyledi:
Maç kazanamadığınızda eleştirilmek ve tartışılmak normal. Ancak bunlar beni etkilemiyor. Ben işimi yapmaya çalışıyorum ve takımıma odaklanıyorum. Bunlardan etkilensem sonuçlar farklı olabilirdi. İlk sezonumda 14 maç üst üste kazandıktan sonra Konyaspor'a mağlup olduk. Sonrasında 'Okan Buruk istifa' sesleri vardı. Buna alışığım. Dört senedir bunu yaşıyorum. Sosyal medyadakinin organik olup olmadığını bilmiyoruz. Ben sokağa inanıyorum. Dünyanın her yerinde bizi destekleyen taraftarımız var. Onların gözünde Okan hocaya olan sevgiyi görüyorum. Sosyal medya da beni ilgilendirmiyor.
Galatasaray'ın teknik direktörü, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Çok önemli bir Samsunspor deplasmanına gideceğiz. Sonra 2 maçımız daha var. En kısa zamanda bitirmek isteriz ama daha bitmedi. Ayaklarımızın yere basması ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.
'Maç sonu fazla kutlama oldu'
Buruk, ligin 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Maç sonu fazla kutlama oldu. Bu bir şampiyonluk kutlaması değildi ve bir yerde kesmemiz gerekiyordu. Henüz bir şey kazanmadık" dedi.