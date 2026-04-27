Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi

Fenerbahçe^yi 3-0 yenen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk "Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T02:52+0300

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.RAMS Park'ta 3-0 kazandıkları derbiden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, hiçbir zaman farkı korumayı, beraberliğin işlerine yaradığını düşünmediklerini belirtti:Okan Buruk, bu sezonki derbi performanslarının geçen 3 sezonun gerisinde olduğunu söyledi.Şampiyonluklardaki derbi sonuçlarının ne kadar önemli olduğuyla ilgili bir soru üzerine Buruk, "Derbi sonuçlarının şampiyonluklara etkisi değişebiliyor. Bu sezon Fenerbahçe bize karşı kazanamadı ama hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u 2 maçta da yenmişti. Bizim önceki senelerdeki derbi performansımız yüksekti. Bu sezonki performansımız geçen sezonların altında kaldı. Doğrudan rakibimize karşı çok önemli bir zamanda kazandık. Aramızdaki puan farkını hem 7'ye çıkardık hem de ikili averajı aldık. Rakibimizin şampiyonluk şansını minimuma indirdik. Bu derbiyi kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.Buruk, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada son 10 yılda ikinci galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe'ye karşı son 10 yılda sahamızda bir galibiyetimiz vardı. Bununla 2 oldu. Beşiktaş deplasmanında yeni statta son 4 yılda sadece 2 galibiyet alabilmiştik. Derbi performansları önemli" dedi.'Taraftarımızın gözünde Okan hocaya olan sevgiyi görüyorum'Süper Lig'de önde olmalarına rağmen zaman zaman eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Buruk şunları söyledi:Galatasaray'ın teknik direktörü, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Çok önemli bir Samsunspor deplasmanına gideceğiz. Sonra 2 maçımız daha var. En kısa zamanda bitirmek isteriz ama daha bitmedi. Ayaklarımızın yere basması ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.'Maç sonu fazla kutlama oldu'Buruk, ligin 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Maç sonu fazla kutlama oldu. Bu bir şampiyonluk kutlaması değildi ve bir yerde kesmemiz gerekiyordu. Henüz bir şey kazanmadık" dedi.

