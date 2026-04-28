D vitamini kemoterapiyi güçlendirebilir: Meme kanserinde dikkat çeken sonuç
Yeni araştırmada, düşük doz D vitamini takviyesi alan hastalarda kemoterapi sonrası kanserin tamamen kaybolma oranının belirgin şekilde arttığı aktarıldı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
Brezilya’da yapılan bir araştırmada, D vitamini takviyesinin kemoterapiye yanıtı artırabileceği belirtildi. Çalışmanın, Sao Paulo Devlet Üniversitesi bünyesinde yürütüldüğü ve meme kanseri hastaları üzerinde gerçekleştirildiği ifade edildi.Araştırmada, D vitamini alan grupta kanserin tamamen kaybolma oranının yüzde 43, vitamin takviyesi almayan grupta ise yüzde 24 olduğu aktarıldı. Bu farkın, tedaviye yanıt açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.Kemoterapiye yanıt artışı dikkat çektiÇalışmaya katılan kadınların bir kısmına günlük 2 bin IU D vitamini verildiği belirtildi.Altı ayın sonunda, D vitamini kullanan hastalarda kemoterapinin daha etkili olduğu gözlemlendi.Araştırmacılardan Eduardo Carvalho-Pessoa, "Küçük bir örneklem olmasına rağmen kemoterapiye yanıt açısından anlamlı fark görüldü" değerlendirmesinde bulundu.Ucuz ve erişilebilir bir destek olabilirUzmanlar, D vitamininin yalnızca kemik sağlığı değil, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olduğunu belirtti.Araştırmada, başlangıçta hastaların çoğunda D vitamini seviyesinin düşük olduğu ve takviye ile bu seviyelerin yükseldiği aktarıldı.Araştırmacılar, "D vitamini, kemoterapiye yanıtı artırmak için kullanılan bazı ilaçlara kıyasla daha erişilebilir ve düşük maliyetli bir seçenek olabilir" ifadesini kullandı.Bununla birlikte, elde edilen bulguların kesin sonuçlar için yeterli olmadığı ve daha geniş çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.
