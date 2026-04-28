Hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar otizm riskini artırabilir: Geniş çaplı araştırma dikkat çekti
Sputnik Türkiye
ABD’de yapılan büyük bir araştırmada, hamilelikte kullanılan bazı yaygın ilaçların, özellikle birlikte kullanıldığında otizm riskini artırabileceği belirtildi. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T14:14+0300
ABD’de yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmada, hamilelik sırasında kullanılan bazı ilaçlarla otizm spektrum bozukluğu riski arasında bağlantı bulunduğu aktarıldı.Çalışmanın, Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi öncülüğünde gerçekleştirildiği ve milyonlarca doğum verisinin incelendiği ifade edildi.Araştırmacılar, 2014 ile 2023 yılları arasında ABD’deki doğumların yaklaşık üçte birini kapsayan Epic Cosmos veri tabanından 6.14 milyon anne-çocuk sağlık kaydını inceledi. İnceleme sonucunda, vücudun kolesterol üretim sürecini etkileyen ilaçların çocuklarda daha yüksek otizm spektrum bozukluğu oranlarıyla ilişkili olduğu bulundu.Risk ilaç sayısıyla birlikte artıyorAraştırmada, bu tür ilaçları kullanan gebelerde otizm riskinin yaklaşık 1.5 kat arttığı tespit edildi.Birden fazla ilacın birlikte kullanılması durumunda riskin daha da yükseldiği, dört veya daha fazla ilaç kullanıldığında bu oranın 2 katın üzerine çıktığı aktarıldı.Ayrıca otizm tanısı alan çocukların yaklaşık yüzde 15’inin doğum öncesinde bu ilaçlara maruz kaldığı ifade edildi.Uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorUzmanların, bulguların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğini ancak önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirttiği aktarıldı.Araştırmacılardan Karoly Mirnics, "Bu ilaçların yetişkinler için güvensiz olduğu anlamına gelmiyor" diyerek hamilelik döneminde kullanımın dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Araştırmada, ilaçların özellikle bebeğin beyin gelişiminde önemli rol oynayan biyolojik süreçleri etkileyebileceği vurgulandı.Uzmanlar, hastaların ilaçlarını kendi başına bırakmaması gerektiğini, tedavi planlarının mutlaka doktor kontrolünde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/turkiyede-bir-ilk-gerceklesti-hepatit-a-asisinda-yeni-donem-basladi-1105329687.html
bebek
