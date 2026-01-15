https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/mourinho-icin-zor-hafta-bir-haftada-iki-kupaya-veda-1102759442.html
Mourinho için zor hafta: Bir haftada iki kupaya veda
Portekiz Kupası’nda Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadeleyi tek golle kazanan Porto, Benfica’yı kupanın dışına itti. Böylece Jose Mourinho, kariyerinde ender rastlanan bir şekilde kısa süre içinde bir kupaya daha veda etti.Bir dönem Türkiye’de görev yapan iki teknik direktörün karşılaşmasında, Porto’nun başındaki Francesco Farioli, Mourinho’yu Portekiz Kupası’ndan eleyen isim oldu. Mourinho: Daha iyi olan takım kaybettiMaçın ardından konuşan Mourinho, şu değerlendirmeyi yaptı:“Daha iyi olan takım kaybetti. Porto 45 dakika defans yaptı. DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti.”Farioli: Biz daha iyiydik ve kazandıkPorto Teknik Direktörü Farioli ise maç sonu görüşünü kısa ve net ifadelerle dile getirdi:“Biz daha iyiydik ve kazandık.”Bir haftada ikinci vedaBu sonuçla Benfica, bir hafta içinde ikinci kez kupa hayaline veda etti. Kırmızı-beyazlılar, daha önce Portekiz Lig Kupası’nda Braga karşısında 3-1 mağlup olarak elenmişti.Derbi galibiyeti hasreti sürüyorMourinho’nun bu maç sonrası derbi karnesi yeniden gündeme geldi. Portekizli teknik adam, 12 maçtır derbi kazanamıyor. Bu süreçte 8 yenilgi ve 4 beraberlik alan Mourinho’nun derbi performansı eleştirilerin odağında yer aldı.Porto’dan maç sonu göndermeKarşılaşma öncesi Porto’nun analiz edilmesi kolay bir takım olduğunu söyleyen Mourinho’ya, maç sonunda Porto’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Kulüp, sosyal medya hesabından “Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
