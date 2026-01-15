https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/mourinho-icin-zor-hafta-bir-haftada-iki-kupaya-veda-1102759442.html

Mourinho için zor hafta: Bir haftada iki kupaya veda

Mourinho için zor hafta: Bir haftada iki kupaya veda

Sputnik Türkiye

Kariyerini Jose Mourinho yönetimindeki Benfica’da sürdüren Portekizli teknik adam, bir hafta içinde iki farklı kupadan elendi. Benfica, Portekiz Kupası’nda... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T11:19+0300

2026-01-15T11:19+0300

2026-01-15T11:19+0300

spor

jose mourinho

portekiz

porto

kulüp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099814788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_194f1308c96e6fd23a960e94286197e1.jpg

Portekiz Kupası’nda Porto ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadeleyi tek golle kazanan Porto, Benfica’yı kupanın dışına itti. Böylece Jose Mourinho, kariyerinde ender rastlanan bir şekilde kısa süre içinde bir kupaya daha veda etti.Bir dönem Türkiye’de görev yapan iki teknik direktörün karşılaşmasında, Porto’nun başındaki Francesco Farioli, Mourinho’yu Portekiz Kupası’ndan eleyen isim oldu. Mourinho: Daha iyi olan takım kaybettiMaçın ardından konuşan Mourinho, şu değerlendirmeyi yaptı:“Daha iyi olan takım kaybetti. Porto 45 dakika defans yaptı. DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti.”Farioli: Biz daha iyiydik ve kazandıkPorto Teknik Direktörü Farioli ise maç sonu görüşünü kısa ve net ifadelerle dile getirdi:“Biz daha iyiydik ve kazandık.”Bir haftada ikinci vedaBu sonuçla Benfica, bir hafta içinde ikinci kez kupa hayaline veda etti. Kırmızı-beyazlılar, daha önce Portekiz Lig Kupası’nda Braga karşısında 3-1 mağlup olarak elenmişti.Derbi galibiyeti hasreti sürüyorMourinho’nun bu maç sonrası derbi karnesi yeniden gündeme geldi. Portekizli teknik adam, 12 maçtır derbi kazanamıyor. Bu süreçte 8 yenilgi ve 4 beraberlik alan Mourinho’nun derbi performansı eleştirilerin odağında yer aldı.Porto’dan maç sonu göndermeKarşılaşma öncesi Porto’nun analiz edilmesi kolay bir takım olduğunu söyleyen Mourinho’ya, maç sonunda Porto’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Kulüp, sosyal medya hesabından “Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/milli-tenisci-zeynep-sonmez-avustralya-acik-grand-slame-katiliyor-1102756411.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jose mourinho, portekiz, porto, kulüp