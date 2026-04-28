AK Parti MYK toplandı: Ömer Çelik'ten açıklama

Ankara’daki AK Parti Genel Merkezi’nde MYK toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
17:39 28.04.2026 (güncellendi: 17:52 28.04.2026)
© AA / Fatih KurtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Ankara’daki AK Parti Genel Merkezi’nde MYK toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Basın toplantısında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Ursula von der Leyen'in açıklaması talihsizdi. Türkiye'yi de katarak Avrupa'ya nüfuz etmesini engellenmesi gerektiğini ifade etti. Bu AB'nin şu anda niye böyle olduğunu gösteren temel açıklama'' dedi.
Sözcü Çelik, ''Göç ve güvenlik konusunda sürekli kapımızı çalanların kafasının arkasını göstermesi açısından çok önemli. Tabii bu bir sır değildi. Fasıllarda kurala dayanmayan uygulamalar, ilerlemelere dönük tıkanmalar aslında bir aydınlanma Avrupası yaklaşımını değil; Hristiyan kulübü Avrupası'nı gösteriyor'' açıklamasında bulundu.
ABD-İran savaşı hakkında konuşan Sözcü Çelik, ''Kesinlikle savaşa tekrar dönülmemeli. Masada çözülebilen konular var. Uluslararası toplumun tam destek vermesi gerekir. İsrail İran'a ve Lübnan'a saldırarak Gazze'yi unutturmaya çalışıyor. İsrail işgalciliğine devam ediyor'' şeklinde konuştu.
