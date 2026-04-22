AK Parti'den AB'ye tepki: 'Avrupa Birliği'nin en büyük rakibi kendi vizyonsuzluğu'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, söz konusu açıklamaların... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sözcü Çelik, "Türkiye'yle ilgili kurulan bu cümleler bir kere daha gösteriyor ki Avrupa Birliği, kendisine dışarıda rakip aramasın. Avrupa Birliği'nin en büyük rakibi kendi vizyonsuzluğudur. Biz bu vizyonsuzluğa aynı vizyonsuzlukla cevap vermeyeceğiz. Bir aday ülke olarak, Avrupa vizyonunun, bugünkü çatışmaların dünyasında nasıl olması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü değil, bir değerler Avrupa'sı olması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Avrupa güvenliğini başka ülkelere karşı, bir siyasi şantaj gibi kullananlara karşı daha vizyoner olmalarını ifade etmeye devam edeceğiz'' dedi.

