Somali açıklarında korsan alarmı: Gemilere yönelik tehdit yeniden yükseldi

Somali açıklarında bir kargo gemisinin ele geçirilmesi sonrası yetkililer tehdit seviyesini artırdı. Son bir haftada birden fazla geminin hedef alındığı... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T15:05+0300

dünya

somali

korsan

somalili korsanlar

tanker

gemi

Denizcilik otoriteleri, Somali açıklarında korsanlık faaliyetlerinin yeniden arttığına dikkat çekerek gemilere yönelik tehditlerin yükseldiğini bildirdi.Bir kargo gemisinin ele geçirilmesinin ardından, bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiği aktarıldı.İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), tehdidi 'ciddi' seviyesine yükselttiğini duyurdu. Açıklamada, geminin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilerek Somali karasularına yönlendirildiği ifade edildi.Son bir haftada peş peşe saldırılarYetkililere göre son bir hafta içinde en az 4 farklı gemi korsan saldırılarının hedefi oldu.Hedef alınan gemiler arasında balıkçı teknesi ve petrol tankeri bulunduğu aktarıldı.22 Nisan’da ele geçirilen Honour 25 adlı petrol tankerinin mürettebatının farklı ülkelerden olduğu ve geminin Somali kıyılarına demirlediği belirtildi.Ayrıca, bir kargo gemisine yaklaşan silahlı kişilerin, mürettebatın uyarı ateşi açmasıyla uzaklaştığı bildirildi.Korsanlık yeniden yükselişteBölgedeki korsanlık faaliyetlerinin birkaç yıl önce neredeyse sona erdiği, ancak son dönemde yeniden artış gösterdiği ifade edildi.Yetkililer, özellikle hava koşullarının küçük tekneler için uygun olmasının saldırıları kolaylaştırdığını belirtti.UKMTO’nun açıklamasında, "Artan korsan faaliyetleri nedeniyle gemilerin dikkatli seyretmesi tavsiye ediliyor" denildi.Dünya Bankası verilerine göre, 2005-2012 yılları arasında korsanların yüz milyonlarca dolar fidye geliri elde ettiği hatırlatıldı.

