Su kuyusu kavgası katliama dönüştü: Çad’da onlarca kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Çad’da bir su kuyusu anlaşmazlığı kısa sürede etnik çatışmaya dönüştü. Olaylarda en az 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T14:15+0300

Çad’ın doğusundaki Wadi Fira bölgesinde, iki aile arasında başlayan su kuyusu anlaşmazlığının kısa sürede geniş çaplı bir şiddet dalgasına dönüştüğü aktarıldı.Yetkililer, olaylarda en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.Çatışmaların, karşılıklı saldırılarla büyüyerek geniş bir alana yayıldığı ve bazı köylerin yakıldığı ifade edildi.Çatışma kısa sürede büyüdüOlayın başlangıçta sınırlı bir anlaşmazlık olduğu ancak zamanla etnik gruplar arasında karşılıklı saldırılara dönüştüğü belirtildi.Hükümetin bölgeye Başbakan Yardımcısı Limane Mahamat başkanlığında bir heyet gönderdiği ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı.Çad’da benzer olayların sık yaşandığı, özellikle çiftçiler ile hayvancılıkla uğraşan gruplar arasında su ve otlak alanları nedeniyle gerilimlerin sürdüğü ifade edildi.Kaynak krizi gerilimi artırıyorUzmanlara göre çatışmaların temelinde su ve otlak alanları üzerindeki rekabetin yer aldığı belirtildi.Son dönemde komşu Sudan’daki iç savaştan kaçan mültecilerin bölgeye gelmesiyle, kaynaklar üzerindeki baskının daha da arttığı aktarıldı.Yetkililerin, Sudan’daki krizin sınır bölgesinde daha büyük bir istikrarsızlığa yol açmaması için önlem almaya çalıştığı ifade edildi.Uluslararası kuruluşlara göre, ülkede son yıllarda yaşanan benzer çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.Uluslararası Af Örgütü’nün, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin çoğu zaman geciktiğini ve sorumluların hesap vermemesinin "cezasızlık hissini artırdığı" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/mali-savunma-bakani-konutuna-duzenlenen-teror-saldirisinda-olduruldu-1105293584.html

çad, sudan, su, can kaybı, kuyu