Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Su kuyusu kavgası katliama dönüştü: Çad’da onlarca kişi hayatını kaybetti
Çad’da bir su kuyusu anlaşmazlığı kısa sürede etnik çatışmaya dönüştü. Olaylarda en az 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T14:15+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/mali-savunma-bakani-konutuna-duzenlenen-teror-saldirisinda-olduruldu-1105293584.html
14:15 27.04.2026
Çad’da bir su kuyusu anlaşmazlığı kısa sürede etnik çatışmaya dönüştü. Olaylarda en az 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Çad’ın doğusundaki Wadi Fira bölgesinde, iki aile arasında başlayan su kuyusu anlaşmazlığının kısa sürede geniş çaplı bir şiddet dalgasına dönüştüğü aktarıldı.
Yetkililer, olaylarda en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Çatışmaların, karşılıklı saldırılarla büyüyerek geniş bir alana yayıldığı ve bazı köylerin yakıldığı ifade edildi.

Çatışma kısa sürede büyüdü

Olayın başlangıçta sınırlı bir anlaşmazlık olduğu ancak zamanla etnik gruplar arasında karşılıklı saldırılara dönüştüğü belirtildi.
Hükümetin bölgeye Başbakan Yardımcısı Limane Mahamat başkanlığında bir heyet gönderdiği ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı.
Çad’da benzer olayların sık yaşandığı, özellikle çiftçiler ile hayvancılıkla uğraşan gruplar arasında su ve otlak alanları nedeniyle gerilimlerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak krizi gerilimi artırıyor

Uzmanlara göre çatışmaların temelinde su ve otlak alanları üzerindeki rekabetin yer aldığı belirtildi.
Son dönemde komşu Sudan’daki iç savaştan kaçan mültecilerin bölgeye gelmesiyle, kaynaklar üzerindeki baskının daha da arttığı aktarıldı.
Yetkililerin, Sudan’daki krizin sınır bölgesinde daha büyük bir istikrarsızlığa yol açmaması için önlem almaya çalıştığı ifade edildi.
Uluslararası kuruluşlara göre, ülkede son yıllarda yaşanan benzer çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası Af Örgütü’nün, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin çoğu zaman geciktiğini ve sorumluların hesap vermemesinin "cezasızlık hissini artırdığı" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Заголовок открываемого материала