Merz: İran, ABD'yi küçük düşürüyor, Washington'ın çıkış planı yok
Merz: İran, ABD'yi küçük düşürüyor, Washington'ın çıkış planı yok
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran savaşında nasıl bir 'çıkış stratejisi' izlediğinin belirsiz olduğunu belirterek, İran yönetiminin Washington'u...
2026-04-27T14:22+0300
2026-04-27T14:22+0300
2026-04-27T14:37+0300
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Marsberg’de öğrencilere konuşan Merz, “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından, özellikle de sözde Devrim Muhafızları eliyle aşağılanıyor” ifadelerini kullandı. Merz, İran’ın müzakere sürecini “açıkça çok ustaca yürüttüğünü” ve ülkenin “beklenenden daha güçlü” olduğunu da söyledi. ‘Ekonomiye doğrudan darbe’ İran savaşının Almanya ekonomisine doğrudan etkileri olduğuna dikkat çeken Merz, çatışmanın “mümkün olan en kısa sürede” sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamalar, ABD’nin İran politikasına yönelik Avrupa’dan gelen eleştirilerin giderek arttığı bir dönemde dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/amerikan-basini-ust-duzey-yetkililerin-katilimina-ragmen-en-ust-duzey-guvenlik-onlemleri-1105310015.html
friedrich merz, abd, i̇ran
friedrich merz, abd, i̇ran
Merz: İran, ABD'yi küçük düşürüyor, Washington'ın çıkış planı yok
14:22 27.04.2026 (güncellendi: 14:37 27.04.2026)
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin İran savaşında nasıl bir ‘çıkış stratejisi’ izlediğinin belirsiz olduğunu belirterek, İran yönetiminin Washington’u ‘küçük düşürmekte' olduğunu söyledi.
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Marsberg’de öğrencilere konuşan Merz, “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından, özellikle de sözde Devrim Muhafızları eliyle aşağılanıyor” ifadelerini kullandı.
Merz, İran’ın müzakere sürecini “açıkça çok ustaca yürüttüğünü” ve ülkenin “beklenenden daha güçlü” olduğunu da söyledi.
‘Ekonomiye doğrudan darbe’
İran savaşının Almanya ekonomisine doğrudan etkileri olduğuna dikkat çeken Merz, çatışmanın “mümkün olan en kısa sürede” sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.
Açıklamalar, ABD’nin İran politikasına yönelik Avrupa’dan gelen eleştirilerin giderek arttığı bir dönemde dikkat çekti.