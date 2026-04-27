Merz: İran, ABD'yi küçük düşürüyor, Washington'ın çıkış planı yok
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran savaşında nasıl bir 'çıkış stratejisi' izlediğinin belirsiz olduğunu belirterek, İran yönetiminin Washington'u... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Merz: İran, ABD'yi küçük düşürüyor, Washington'ın çıkış planı yok

14:22 27.04.2026 (güncellendi: 14:37 27.04.2026)
© REUTERS Teresa KroegerFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
© REUTERS Teresa Kroeger
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin İran savaşında nasıl bir ‘çıkış stratejisi’ izlediğinin belirsiz olduğunu belirterek, İran yönetiminin Washington’u ‘küçük düşürmekte' olduğunu söyledi.
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Marsberg’de öğrencilere konuşan Merz, “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından, özellikle de sözde Devrim Muhafızları eliyle aşağılanıyor” ifadelerini kullandı.
Merz, İran’ın müzakere sürecini “açıkça çok ustaca yürüttüğünü” ve ülkenin “beklenenden daha güçlü” olduğunu da söyledi.

‘Ekonomiye doğrudan darbe’

İran savaşının Almanya ekonomisine doğrudan etkileri olduğuna dikkat çeken Merz, çatışmanın “mümkün olan en kısa sürede” sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.
Açıklamalar, ABD’nin İran politikasına yönelik Avrupa’dan gelen eleştirilerin giderek arttığı bir dönemde dikkat çekti.
