https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/amerikan-basini-ust-duzey-yetkililerin-katilimina-ragmen-en-ust-duzey-guvenlik-onlemleri-1105310015.html
Amerikan basını: Üst düzey yetkililerin katılımına rağmen, en üst düzey güvenlik önlemleri uygulanmadı
ABD başkanı ve kabinenin katıldığı Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde en üst düzey güvenlik statüsünün uygulanmaması, silahlı saldırı girişiminin ardından... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Amerikan basını: Üst düzey yetkililerin katılımına rağmen, en üst düzey güvenlik önlemleri uygulanmadı

14:13 27.04.2026 (güncellendi: 14:39 27.04.2026)
© REUTERS Evan VucciABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne yönelik saldırı girişimi
ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne yönelik saldırı girişimi
© REUTERS Evan Vucci
Abone ol
ABD başkanı ve kabinenin katıldığı Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde en üst düzey güvenlik statüsünün uygulanmaması, silahlı saldırı girişiminin ardından tartışma yarattı. Saldırgan ‘güvenliğin zayıf olduğunu’ söyledi. Amerikan basını en kötü senaryoda başkanlık görevinin etkinlikte bulunmayan Senatör Chuck Grassley’e geçebileceğini bildirdi.
ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği (WHCD) olarak bilinen geleneksel yemekte güvenlik protokolünün en üst seviyeye çıkarılmaması, hafta sonu yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından ciddi soru işaretleri doğurdu.

‘NSSE statüsü uygulanmadı’

The Washington Post’un haberine göre Donald Trump ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı organizasyonda, normalde benzer toplantılar için devreye alınan ‘Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği‘ (NSSE) statüsünün uygulanmadığı ortaya çıktı.
Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, saldırganın güvenlik çemberini zorlamasının ardından hızla güvenli bölgeye tahliye edildi. Etkinliğe Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer kabine üyeleri de katılmıştı.

‘Aynı salonda yoğunlaşma risk yarattı’

Yetkililer, bu kadar üst düzey ismin tek bir salonda bulunmasının ülkeyi ‘olağan dışı bir kırılganlığa’ sürüklediğini belirtiyor.

‘En kötü senaryoda başkanlık Grassley’e geçerdi’

En kötü senaryoda başkanlık yetkisinin, etkinlikte bulunmayan ve ABD Senatosu'nun geçici başkanı konumundaki Senatör Chuck Grassley’e geçebileceği ifade edildi.
Normal şartlarda yemin törenleri ya da Birliğin Durumu konuşması gibi etkinliklerde İç Güvenlik Bakanlığı, organizasyonu ‘NSSE’ olarak sınıflandırarak tüm güvenlik koordinasyonunu ABD Gizli Servisi’ne devrediyor. Ancak bu etkinlikte böyle bir adım atılmadı.

Saldırgan: ‘Güvenlik zayıftı’

31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen’ın, Trump yönetimini hedef almak istediğini belirten bir metin yazdığı ve oteldeki güvenliği alaya aldığı öne sürüldü. Metinde ‘gevşek güvenlik’ ifadesi kullanılarak, yabancı unsurların daha ağır silahlarla içeri girebileceği iddia edildi.
Polise göre saldırganın üzerinde pompalı tüfek, tabanca ve bıçaklar bulundu. Bir Gizli Servis görevlisi kurşun geçirmez yelek sayesinde yaralanmadan kurtuldu.

Otel genelinde ‘boşluk’ iddiası

Yetkililer, ABD Gizli Servisi'nin yalnızca balo salonu ve yakın çevresinden sorumlu olduğunu, otelin geri kalanında ise net bir güvenlik sorumluluğu bulunmadığını belirtiyor. Şüphelinin otelde oda kiraladığı da açıklanmıştı.
Etkinliğe katılanların, metal dedektöründen geçmeden önce saatlerce otel içinde serbestçe dolaşabilmesi de eleştiriler arasında yer aldı.
