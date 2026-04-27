https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/guneste-ust-uste-patlamalar-dunyayi-etkisi-altina-aliyor-1105305887.html
Güneş'te üst üste patlamalar: Dünyayı etkisi altına alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, Güneş yüzeyinde gece ve sabah saatlerinde iki büyük M sınıfı güneş patlaması kaydedildiğini duyurdu. Son 24...
2026-04-27T13:13+0300
yaşam
dünya
güneş
bilim
bilim haberleri
bilim insanları
bilim insanı
güneş patlaması
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074192548_0:58:601:396_1920x0_80_0_0_8b1f3ec22666e0638d1524d1527d41d7.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260426/17-yuzyil-super-bilgisayari-acik-artirmaya-cikiyor-1105286153.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074192548_0:0:529:396_1920x0_80_0_0_651b2f413f8b35e074922da96d5605c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, Güneş yüzeyinde gece ve sabah saatlerinde iki büyük M sınıfı güneş patlaması kaydedildiğini duyurdu. Son 24 saatte yaşanan hareketlilik, uzay hava durumu tahminlerini hareketlendirirken, uzmanlar bu patlamaların elektromanyetik fırtına ve radyo sinyalleri üzerindeki olası etkilerini takip ediyor.
Güneş Astronomi Laboratuvarı'nın verilerine göre, yıldızımızda sismik hareketlilik zirveye ulaştı. Pazartesi günü Moskova saatiyle 01:57’de M6.0 şiddetinde, sabah 09:45’te ise M1.0 derecesinde iki güçlü güneş patlaması meydana geldi. Orta ölçekli olarak sınıflandırılan bu patlamaların yanı sıra, gece yarısından bu yana 14 adet C sınıfı parlama da kaydedildi.
Güneş maksimum seviyeye mi ulaşıyor?
Yıldızdaki bu aktivite artışı yeni değil. Veriler, yalnızca bir gün önce Güneş’te 4 adet güçlü ve 18 adet normal patlamanın yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü, yaklaşık 2,5 aylık sessizliğin ardından en yüksek seviye olan iki adet X sınıfı patlama gerçekleşmişti. Uzmanlar, güneş döngüsü içerisinde bu tarz yoğunlaşmaların normal olduğunu ancak iyonosfer tabakası ve küresel iletişim sistemleri üzerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor.
İletişim ve uydu sistemleri risk altında
Yaşanan bu jeomanyetik fırtına
potansiyeli, özellikle yüksek frekanslı telsiz haberleşmelerini ve GPS sinyallerini olumsuz etkileyebilir. M sınıfı güneş patlaması
, Dünya'nın
gündüz tarafında kısa süreli radyo kesintilerine yol açma kapasitesine sahiptir. Bilim insanları, Güneş Astronomi Laboratuvarı
aracılığıyla anlık veri akışını sürdürürken, önümüzdeki günlerde patlamaların şiddetinin artıp artmayacağı merak konusu.