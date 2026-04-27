Güneş'te üst üste patlamalar: Dünyayı etkisi altına alıyor
Güneş'te üst üste patlamalar: Dünyayı etkisi altına alıyor
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, Güneş yüzeyinde gece ve sabah saatlerinde iki büyük M sınıfı güneş patlaması kaydedildiğini duyurdu. Son 24... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Güneş Astronomi Laboratuvarı'nın verilerine göre, yıldızımızda sismik hareketlilik zirveye ulaştı. Pazartesi günü Moskova saatiyle 01:57’de M6.0 şiddetinde, sabah 09:45’te ise M1.0 derecesinde iki güçlü güneş patlaması meydana geldi. Orta ölçekli olarak sınıflandırılan bu patlamaların yanı sıra, gece yarısından bu yana 14 adet C sınıfı parlama da kaydedildi.Güneş maksimum seviyeye mi ulaşıyor?Yıldızdaki bu aktivite artışı yeni değil. Veriler, yalnızca bir gün önce Güneş’te 4 adet güçlü ve 18 adet normal patlamanın yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü, yaklaşık 2,5 aylık sessizliğin ardından en yüksek seviye olan iki adet X sınıfı patlama gerçekleşmişti. Uzmanlar, güneş döngüsü içerisinde bu tarz yoğunlaşmaların normal olduğunu ancak iyonosfer tabakası ve küresel iletişim sistemleri üzerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor.İletişim ve uydu sistemleri risk altındaYaşanan bu jeomanyetik fırtına potansiyeli, özellikle yüksek frekanslı telsiz haberleşmelerini ve GPS sinyallerini olumsuz etkileyebilir. M sınıfı güneş patlaması, Dünya'nın gündüz tarafında kısa süreli radyo kesintilerine yol açma kapasitesine sahiptir. Bilim insanları, Güneş Astronomi Laboratuvarı aracılığıyla anlık veri akışını sürdürürken, önümüzdeki günlerde patlamaların şiddetinin artıp artmayacağı merak konusu.
dünya, güneş, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, güneş patlaması, yılsonu2026
dünya, güneş, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, güneş patlaması, yılsonu2026

Güneş'te üst üste patlamalar: Dünyayı etkisi altına alıyor

13:13 27.04.2026
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, Güneş yüzeyinde gece ve sabah saatlerinde iki büyük M sınıfı güneş patlaması kaydedildiğini duyurdu. Son 24 saatte yaşanan hareketlilik, uzay hava durumu tahminlerini hareketlendirirken, uzmanlar bu patlamaların elektromanyetik fırtına ve radyo sinyalleri üzerindeki olası etkilerini takip ediyor.
Güneş Astronomi Laboratuvarı'nın verilerine göre, yıldızımızda sismik hareketlilik zirveye ulaştı. Pazartesi günü Moskova saatiyle 01:57’de M6.0 şiddetinde, sabah 09:45’te ise M1.0 derecesinde iki güçlü güneş patlaması meydana geldi. Orta ölçekli olarak sınıflandırılan bu patlamaların yanı sıra, gece yarısından bu yana 14 adet C sınıfı parlama da kaydedildi.

Güneş maksimum seviyeye mi ulaşıyor?

Yıldızdaki bu aktivite artışı yeni değil. Veriler, yalnızca bir gün önce Güneş’te 4 adet güçlü ve 18 adet normal patlamanın yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü, yaklaşık 2,5 aylık sessizliğin ardından en yüksek seviye olan iki adet X sınıfı patlama gerçekleşmişti. Uzmanlar, güneş döngüsü içerisinde bu tarz yoğunlaşmaların normal olduğunu ancak iyonosfer tabakası ve küresel iletişim sistemleri üzerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor.

İletişim ve uydu sistemleri risk altında

Yaşanan bu jeomanyetik fırtına potansiyeli, özellikle yüksek frekanslı telsiz haberleşmelerini ve GPS sinyallerini olumsuz etkileyebilir. M sınıfı güneş patlaması, Dünya'nın gündüz tarafında kısa süreli radyo kesintilerine yol açma kapasitesine sahiptir. Bilim insanları, Güneş Astronomi Laboratuvarı aracılığıyla anlık veri akışını sürdürürken, önümüzdeki günlerde patlamaların şiddetinin artıp artmayacağı merak konusu.
17. Yüzyıl astrolab - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2026
YAŞAM
17. yüzyıl 'süper bilgisayarı' açık artırmaya çıkıyor
Dün, 14:27
