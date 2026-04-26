17. yüzyıl 'süper bilgisayarı' açık artırmaya çıkıyor
Hindistan kraliyet ailesine ait olduğu belirtilen devasa bir astrolab, Londra'da açık artırmaya hazırlanıyor. Eserin hem büyüklüğü hem de eşsiz detaylarıyla... 26.04.2026, Sputnik Türkiye
© Sotheby's Müzayede Evi17. Yüzyıl astrolab
Hindistan kraliyet ailesine ait olduğu belirtilen devasa bir astrolab, Londra’da açık artırmaya hazırlanıyor. Eserin hem büyüklüğü hem de eşsiz detaylarıyla koleksiyoncuların ilgisini çekmesi bekleniyor.
17. yüzyıla ait olduğu belirtilen ve bir dönem Hindistan’daki kraliyet koleksiyonunda yer alan pirinç astrolabın, Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde satışa sunulacağı aktarıldı.
Astrolabın, geçmişte yıldızların konumuna bakarak zaman, yön ve mesafe hesaplamaya yarayan taşınabilir bir astronomi aleti olduğu belirtildi.
Eserin, bugüne kadar bilinen en büyük astrolablardan biri olduğu ve daha önce hiç sergilenmediği ifade edildi.
Uzmanlar, bu tür aletlerin geçmişte yıldızları takip etmek, zamanı hesaplamak ve yön bulmak gibi birçok amaçla kullanıldığını aktardı.
Dev boyutlarıyla dikkat çekiyor

Yaklaşık 8.2 kilogram ağırlığında, 30 santimetre çapında ve 46 santimetre yüksekliğinde olduğu belirtilen astrolabın, dönemindeki benzerlerinden çok daha büyük olduğu aktarıldı.
Eserin üzerindeki detaylarda 94 şehir, yıldız işaretleri ve karmaşık süslemelerin yer aldığı, bu durumun dönemin üst düzey işçiliğini yansıttığı ifade edildi.
Uzmanlardan Federica Gigante, bu tür aletler için "Adeta üç boyutlu evrenin iki boyutlu yansımasıdır, günümüz akıllı telefonlarına benzetilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Tarihsel ve kültürel zenginlik taşıyor

Eserin 17. yüzyılda Lahor’da üretildiği ve dönemin önemli bilim merkezlerinden birine ait olduğu bildirildi.
Astrolabın, farklı kültürlerin izlerini taşıdığı, üzerinde hem Farsça hem de Sanskritçe yıldız isimlerinin yer aldığı aktarıldı.
Ayrıca eserin, dönemin yöneticilerinin astronomi ve bilimsel gelişmelere olan ilgisini yansıtan önemli bir örnek olduğu ifade edildi.

Milyonluk değer biçiliyor

Müzayede evi tarafından yapılan değerlendirmeye göre eserin 1.5 ila 2.5 milyon sterlin arasında bir fiyata alıcı bulabileceği belirtildi.
Kraliyet geçmişi ve korunmuş durumu nedeniyle hem müzelerin hem de koleksiyonerlerin yoğun ilgi göstermesinin beklendiği aktarıldı.
