Cakarta’da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 38 yaralı
Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya komşu Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 yolcu ise hastanelere kaldırıldı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
Bekasi Tren İstasyonu’nda bir banliyö treni ve yolcu treni çarpıştı.Endonezya demiryolu işletmesi sözcüsü Anne Purba, yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin hastanelere sevk edildiğini doğruladı.Yetkililer, enkaz altında 6 ila 7 kişinin daha sıkışmış olabileceğini ve kurtarma ekiplerinin müdahaleyi sürdürdüğünü bildirdi.Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/danimarkada-tren-kazasi-iki-tren-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1105224091.html
endonezya
21:06 27.04.2026
Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya komşu Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 yolcu ise hastanelere kaldırıldı.
Bekasi Tren İstasyonu’nda bir banliyö treni ve yolcu treni çarpıştı.
Endonezya demiryolu işletmesi sözcüsü Anne Purba, yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin hastanelere sevk edildiğini doğruladı.
Yetkililer, enkaz altında 6 ila 7 kişinin daha sıkışmış olabileceğini ve kurtarma ekiplerinin müdahaleyi sürdürdüğünü bildirdi.
Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Danimarka Tren Kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2026
DÜNYA
Danimarka’da tren kazası: İki tren çarpıştı, çok sayıda yaralı var
23 Nisan, 09:30
