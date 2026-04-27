Cakarta’da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 38 yaralı
Cakarta’da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 38 yaralı
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya komşu Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 yolcu ise hastanelere kaldırıldı. 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T21:06+0300
2026-04-27T21:06+0300
2026-04-27T21:06+0300
dünya
endonezya
tren
tren istasyonu
tren garı
tren kazası
hızlı tren
hızlı tren hattı
yüksek hızlı tren (yht)
Bekasi Tren İstasyonu’nda bir banliyö treni ve yolcu treni çarpıştı.Endonezya demiryolu işletmesi sözcüsü Anne Purba, yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin hastanelere sevk edildiğini doğruladı.Yetkililer, enkaz altında 6 ila 7 kişinin daha sıkışmış olabileceğini ve kurtarma ekiplerinin müdahaleyi sürdürdüğünü bildirdi.Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
endonezya
endonezya, tren, tren istasyonu, tren garı, tren kazası, hızlı tren, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht)
endonezya, tren, tren istasyonu, tren garı, tren kazası, hızlı tren, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht)
Cakarta’da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 38 yaralı
Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya komşu Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 yolcu ise hastanelere kaldırıldı.
Bekasi Tren İstasyonu’nda bir banliyö treni ve yolcu treni çarpıştı.
Endonezya demiryolu işletmesi sözcüsü Anne Purba, yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin hastanelere sevk edildiğini doğruladı.
Yetkililer, enkaz altında 6 ila 7 kişinin daha sıkışmış olabileceğini ve kurtarma ekiplerinin müdahaleyi sürdürdüğünü bildirdi.
Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.