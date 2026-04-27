Cakarta’da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 38 yaralı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya komşu Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 yolcu ise hastanelere kaldırıldı.

Bekasi Tren İstasyonu’nda bir banliyö treni ve yolcu treni çarpıştı.Endonezya demiryolu işletmesi sözcüsü Anne Purba, yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 38 kişinin hastanelere sevk edildiğini doğruladı.Yetkililer, enkaz altında 6 ila 7 kişinin daha sıkışmış olabileceğini ve kurtarma ekiplerinin müdahaleyi sürdürdüğünü bildirdi.Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

