Danimarka’da tren kazası: İki tren çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Danimarka’nın kuzeyinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 ila 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T09:30+0300
Danimarka’da iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yerel acil durum yetkilileri, kazada 5 ila 10 arasında yolcunun yaralandığını açıkladı.Kaza, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde, Hillerød ile Kagerup arasındaki demiryolu hattında meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, iki yerel trenin kafa kafaya çarpıştığı belirtildi.Bölgedeki itfaiye yetkilileri, kazanın ardından tüm yolcuların trenlerden tahliye edildiğini ve içeride mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca olay yerine geniş çaplı kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.DR’nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yaralı sayısının 5 ile 10 arasında olduğu değerlendiriliyor.Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
09:30 23.04.2026
© REUTERS Steven KnapDanimarka Tren Kazası
