Danimarka’da tren kazası: İki tren çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Danimarka’nın kuzeyinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 ila 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T09:30+0300

Danimarka’da iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yerel acil durum yetkilileri, kazada 5 ila 10 arasında yolcunun yaralandığını açıkladı.Kaza, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde, Hillerød ile Kagerup arasındaki demiryolu hattında meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, iki yerel trenin kafa kafaya çarpıştığı belirtildi.Bölgedeki itfaiye yetkilileri, kazanın ardından tüm yolcuların trenlerden tahliye edildiğini ve içeride mahsur kalan kimsenin bulunmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca olay yerine geniş çaplı kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.DR’nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yaralı sayısının 5 ile 10 arasında olduğu değerlendiriliyor.Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

