https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/abnin-kieve-90-milyar-euroluk-yardimi-ukrayna-avrupanin-askeri-deneme-alani-mi-1105319907.html
AB'nin Kiev'e 90 milyar euroluk yardımı: Ukrayna, Avrupa'nın askeri deneme alanı mı?
Sputnik Türkiye
Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı dos Santos, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı 90 milyar euro tutarındaki yardımın Avrupa'nın silah geliştirme çalışmaları... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T21:58+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_63abfc852c930920ecbf32beb8b9fb8f.jpg
Rio de Janeiro Federal Enstitüsü'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Raquel dos Santos, Sputnik’e demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'ya sağladığı 90 milyar euroluk yardımın, Avrupa'nın silah geliştirme çalışmaları için Kiev'i ‘deney laboratuvarı’ olarak kullandığını savundu. Dos Santos, bu yardımların gelecekte Rusya veya başka bir ülkeyle çatışmaya hazırlık amacıyla yapıldığını belirtti.Brezilyalı uzman, AB'nin cömert yardımına rağmen bu paranın Kiev'in askeri dengeyi lehine değiştiremeyeceğini ifade etti.Barış görüşmelerinin tıkanmasının ana nedenini Avrupa savunma sanayisini canlandırmak için AB'nin çatışmayı sürdürme hevesine bağlayan dos Santos, Kiev’in ise finansal yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_86af2de5b5265617cfbc069ff48ec3b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Brezilyalı uluslararası ilişkiler uzmanı dos Santos, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı 90 milyar euro tutarındaki yardımın Avrupa'nın silah geliştirme çalışmaları için Kiev'i bir 'deney laboratuvarı' olarak kullandığını gösterdiğini belirtti.
Rio de Janeiro Federal Enstitüsü'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Raquel dos Santos, Sputnik’e demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna'ya sağladığı 90 milyar euroluk yardımın, Avrupa'nın silah geliştirme çalışmaları için Kiev'i ‘deney laboratuvarı’ olarak kullandığını savundu. Dos Santos, bu yardımların gelecekte Rusya veya başka bir ülkeyle çatışmaya hazırlık amacıyla yapıldığını belirtti.
Avrupalılar bu doğrultuda, gerek Rusya gerekse de başka bir devletle gelecekteki olası bir çatışmaya hazırlanıyor. Sonuçta Ukrayna, Avrupa'nın yeniden silahlanması gibi karmaşık bir durumda ‘günah keçisi' rolünü üstlenmiş oluyor.
Brezilyalı uzman, AB'nin cömert yardımına rağmen bu paranın Kiev'in askeri dengeyi lehine değiştiremeyeceğini ifade etti.
Bu kaynaklar Ukrayna için bir dönüm noktası olmaz, zira dört yıllık çatışmada Kiev bunu başaramadı. Ukrayna, finanse eden ülkeler için giderek artan bir mali yük haline geliyor.
Barış görüşmelerinin tıkanmasının ana nedenini Avrupa savunma sanayisini canlandırmak için AB'nin çatışmayı sürdürme hevesine bağlayan dos Santos, Kiev’in ise finansal yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirtti.
Devam eden çatışma ortamında Avrupa tarafı, savaş alanına yakınlığı nedeniyle askeri yatırımları devam ettirme yönünde güçlü bir argümana sahip. Ukrayna ise dikkat odağında kalarak bu sayede Avrupa'dan ekonomik yardım alıyor. Bu nedenle ne Ukrayna’nın ne de Avrupa’nın barış hedeflediğini söyleyebilirim.