AB'den Ukrayna'ya 90 milyar euroluk destek ve Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi onayı

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin Ukrayna'nın 2026-2027 dönemi askeri ve bütçe ihtiyaçlarını karşılayacak 90 milyar euroluk finansmanı ve Rusya'ya... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T20:02+0300

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar euro finansman sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini onaylama sürecini tamamladığını söyledi.Costa, "Söz verdik, yerine getirdik ve uyguladık. Bugün her iki alanda da ilerleme kaydettik. Ukrayna için 90 milyar euroluk fonun önünü açarak 2026-2027 yılları için askeri ve bütçe ihtiyaçlarını güvence altına aldık. Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini de onayladık" ifadelerini kullandı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB'nin "her iki cephede de kararları hızla uygulamaya başlayacağını," yani hem Rusya üzerindeki baskıyı artıracağını hem de Kiev'e yardımları ulaştıracağını belirtti. AB diplomasi şefi Kaja Kallas da X hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya "mevzilerini koruması için gereken her şeyi" sağlayacağını belirtti.AB büyükelçileri, Macaristan ve Slovakya'nın vetolarını kaldırmasının ardından 22 Nisan'da Kiev'e 90 milyar euroluk finansmanı ve Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini onaylamıştı.Brüksel'in Rusya yönelik 20. yaptırım paketi kapsamında getirdiği bazı kısıtlamalar şöyle: 🔸İhracat yaptırımları genişletildi: Artık madeni yağlar, kimyasallar ve kauçuğu da kapsıyor. 🔸Murmansk ve Tuapse limanlarıyla işlem yapılması yasaklandı.🔸 RUBx kripto para birimi ile işlem yapılması ve dijital rublenin geliştirilmesine yönelik her türlü destek yasaklandı. Ayrıca, kripto varlıkların transfer edilmesine ve takas edilmesine imkan tanıyan Rus hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine tam yasak getirildi. 🔸Bazı Rus medya kuruluşlarının yayın faaliyetleri kısıtlandı, ancak bu kuruluşların gazetecileri Avrupa'da çalışmaya devam edebilecek. 🔸Rus buzkıranlarına ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tankerlerine hizmet verilmesi yasaklandı.🔸 Yeni yaptırım paketi, Rus enerji kaynakları için deniz yoluyla taşımacılığa bir yasak getirmiyor ancak gelecekte bu tür önlemlerin alınmasına zemin hazırlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/abden-rusya-ve-irana-yaptirim-mesaji-korfez-ulkeleriyle-isbirligi-gundemde-1105186392.html

