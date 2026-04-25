Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: 'Bölgesel barış için hazırız'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bölgedeki gelişmeleri görüştüğünü açıkladı. Şerif, Pakistan’ın barış için... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-25T21:23+0300

İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad'dan ayrılmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bölgedeki son durumu ele aldıklarını açıkladı.Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmenin bölgedeki gelişmeler üzerine gerçekleştiğini belirtti.Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrar için rol almaya hazır olduğunu ifade eden Şerif, “Pakistan, bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için samimi ve dürüst bir kolaylaştırıcı olarak çalışmaya kararlıdır” dedi.

