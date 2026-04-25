'İran’ın talepleri ve çekinceleri Pakistan üzerinden ABD’ye iletildi'
Sputnik Türkiye
Pakistanlı bir kaynağa göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın taleplerini ve ABD'nin beklentilerine yönelik çekincelerini İslamabad'daki... 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T14:13+0300
İran ile ABD arasında dolaylı temas trafiği sürerken, Tahran’ın mesajlarının Pakistan üzerinden iletildiği öne sürüldü.
Müzakerelere dahil olan Pakistanlı bir kaynağın Reuters'a aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hem İran’ın taleplerini hem de ABD’nin taleplerine yönelik çekincelerini ilgili taraflara iletti.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile ateşkes müzakerelerinin yeniden canlandırılması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı dün, İran heyetinin Arakçi başkanlığında kente ulaştığını ve üst düzey siyasi ile askeri yetkililer tarafından karşılandığını duyurmuştu.
Ziyaret kapsamında Arakçi’nin Pakistanlı yetkililerle bölgedeki son gelişmeleri, barış ve istikrar çabalarını ele almasının beklendiği ifade edilmişti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad’da İran ve ABD heyetleri arasında doğrudan bir görüşme planlanmadığını vurgulamıştı. Bekayi, Arakçi’nin ziyaretinin resmi temaslar ve arabuluculuk çabaları kapsamında gerçekleştiğini belirterek, İran’ın mesajlarının Pakistan aracılığıyla iletileceğini açıklamıştı.
Daha önce ABD ve İran temsilcilerinin Pakistan’da bir araya gelebileceğine yönelik iddialar gündeme gelmiş, ancak Tahran yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.