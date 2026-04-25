İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Gaziantep'te piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi
Gaziantep'te piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-25T19:56+0300
türkiye, i̇l jandarma komutanlığı, gaziantep, i̇branice, i̇branice kitap, piton
19:56 25.04.2026
Gaziantep'te piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde yabancı uyruklu A.E'nin kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunu tespit etti.
Yakalanan şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada, 2 metre uzunluğunda piton derisine işlenmiş İbranice altın yazmalı kitap, kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 89 şüpheli tutuklandı
