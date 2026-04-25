https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/gaziantepte-piton-derisine-islenmis-ibranice-altin-yazma-kitap-ele-gecirildi-1105278098.html

Gaziantep'te piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi

Gaziantep'te piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

i̇l jandarma komutanlığı

gaziantep

i̇branice

i̇branice kitap

piton

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/19/1105277941_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_867046fed58171eee24eea8e689e09d5.jpg

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.Ekipler, Şehitkamil ilçesinde yabancı uyruklu A.E'nin kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunu tespit etti.Yakalanan şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada, 2 metre uzunluğunda piton derisine işlenmiş İbranice altın yazmalı kitap, kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

