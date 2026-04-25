İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 89 şüpheli tutuklandı
24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 89 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 132 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 89’unun tutuklandığını açıkladı. 25.04.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 24 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalarda insansız hava araçlarıyla havadan, il jandarma komutanlıkları ve jandarma komando timleriyle karadan müdahale edildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 89’u tutuklanırken, 40 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 zanlının işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.Operasyonlar kapsamında ayrıca 64 araç ve 12 bot ele geçirildi.Bakanlık açıklamasında, yasa dışı göçü organize eden yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak, “Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir” ifadelerine yer verildi.
15:54 25.04.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız vizyon şehrimizdir
