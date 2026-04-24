Süper Lig programı açıklandı: Aynı saatte 3 kritik maç oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın maç programını açıkladı. Programda, 2 Mayıs tarihinde 3 kritik maç aynı saatte başlayacak. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/prestianni-viniciusa-maymun-demisti-uefa-cezayi-acikladi-1105267896.html
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın maç programını açıkladı. Programda, 2 Mayıs tarihinde 3 kritik maç aynı saatte başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs Cuma günü iki mücadele oynanacak. 2 Mayıs Cumartesi günü ise üç kritik karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. 3 Mayıs Pazar günü de dört maç yine aynı saatte oynanacak.
32. hafta programı şu şekilde:
1 Mayıs Cuma:
17.00: Çaykur Rizespor – Konyaspor
20.00: Gaziantep FK – Beşiktaş
2 Mayıs Cumartesi:
20.00: Fenerbahçe – Başakşehir
20.00: Trabzonspor – Göztepe
20.00: Samsunspor – Galatasaray
3 Mayıs Pazar:
20.00: Kayserispor – Eyüpspor
20.00: Antalyaspor – Alanyaspor
20.00: Fatih Karagümrük – Gençlerbirliği
20.00: Kasımpaşa – Kocaelispor
Gianluca Prestianni ve Vinícius Junior - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Prestianni, Vinicius’a maymun demişti: UEFA cezayı açıkladı
