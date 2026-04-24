https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/prestianni-viniciusa-maymun-demisti-uefa-cezayi-acikladi-1105267896.html

Prestianni, Vinicius’a maymun demişti: UEFA cezayı açıkladı

Sputnik Türkiye

Benfica'nın Arjantinli yıldızı Gianluca Prestianni, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Vinicius Junior’a yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle 6 maç men cezasına... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T21:14+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/18/1105267738_0:0:1206:678_1920x0_80_0_0_be5cbc1d9a724a4285670e0124a71ca4.jpg

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Benfica–Real Madrid karşılaşmasında, Gianluca Prestianni’nin Vinicius’a 'maymun' ifadesini kullandığı iddia edilmişti.UEFA, Benfica’da forma giyen Prestianni’nin kullandığı ifadelerin 'ayrımcı (yani homofobik) davranış' kapsamında değerlendirildiğini duyurdu. Ve oyuncuya 6 maç men cezası verildiğini açıkladı.Verilen 6 maçlık cezanın 3’ü ertelenirken, yalnızca 2 maçı daha kesin olarak kaçıracak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

