Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/prestianni-viniciusa-maymun-dedigini-itiraf-etti-1103844289.html
Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini itiraf etti
Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini itiraf etti
Sputnik Türkiye
Prestianni, Benfica kadrosuna Vinicius Jr.’a maymun dediğini itiraf etti. Ancak Arjantinli oyuncu, ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T21:46+0300
2026-02-26T21:46+0300
spor
vinicius jr
benfica futbol takımı
real madrid
real madrid futbol takımı
gizli ırkçılık
hakaret
hakaret davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103583740_0:17:1122:648_1920x0_80_0_0_ca7e9e1d2cf043f96f70d8f48497b230.jpg
Real Madrid’in 1-0 kazandığı play-off karşılaşmasında Vinicius Junior, Prestianni’nin kendisine maymun dediğini iddia etmişti.Portekiz basınına göre; Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini Benfica kadrosuna itiraf etti. Arjantinli oyuncu ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti olmadığını vurgulamak için çeşitli gerekçeler sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/viniciusa-maymun-dedigi-iddia-edilmisti-uefadan-prestianniye-gecici-men-1103736506.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103583740_57:0:1065:756_1920x0_80_0_0_baa5e9b95cb978ee7e286ddb5771ff6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vinicius jr, benfica futbol takımı, real madrid, real madrid futbol takımı, gizli ırkçılık, hakaret, hakaret davası
vinicius jr, benfica futbol takımı, real madrid, real madrid futbol takımı, gizli ırkçılık, hakaret, hakaret davası

Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini itiraf etti

21:46 26.02.2026
© AP PhotoReal Madrid - Benfica maçında, Vinicius Junior’un ırkçı hakarete uğradığını belirtmesi üzerine karşılaşma 10 dakika durdu
Real Madrid - Benfica maçında, Vinicius Junior’un ırkçı hakarete uğradığını belirtmesi üzerine karşılaşma 10 dakika durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AP Photo
Abone ol
Prestianni, Benfica kadrosuna Vinicius Jr.’a maymun dediğini itiraf etti. Ancak Arjantinli oyuncu, ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti olmadığını belirtti.
Real Madrid’in 1-0 kazandığı play-off karşılaşmasında Vinicius Junior, Prestianni’nin kendisine maymun dediğini iddia etmişti.
Portekiz basınına göre; Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini Benfica kadrosuna itiraf etti. Arjantinli oyuncu ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti olmadığını vurgulamak için çeşitli gerekçeler sundu.
Real Madrid - Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
SPOR
Vinicius'a maymun dediği iddia edilmişti: UEFA’dan Prestianni’ye geçici men
23 Şubat, 19:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала