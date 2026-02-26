https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/prestianni-viniciusa-maymun-dedigini-itiraf-etti-1103844289.html

Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini itiraf etti

Prestianni, Benfica kadrosuna Vinicius Jr.'a maymun dediğini itiraf etti. Ancak Arjantinli oyuncu, ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti...

Real Madrid’in 1-0 kazandığı play-off karşılaşmasında Vinicius Junior, Prestianni’nin kendisine maymun dediğini iddia etmişti.Portekiz basınına göre; Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini Benfica kadrosuna itiraf etti. Arjantinli oyuncu ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti olmadığını vurgulamak için çeşitli gerekçeler sundu.

