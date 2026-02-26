https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/prestianni-viniciusa-maymun-dedigini-itiraf-etti-1103844289.html
Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini itiraf etti
Prestianni, Benfica kadrosuna Vinicius Jr.’a maymun dediğini itiraf etti. Ancak Arjantinli oyuncu, ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti... 26.02.2026, Sputnik Türkiye
Real Madrid’in 1-0 kazandığı play-off karşılaşmasında Vinicius Junior, Prestianni’nin kendisine maymun dediğini iddia etmişti.Portekiz basınına göre; Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini Benfica kadrosuna itiraf etti. Arjantinli oyuncu ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti olmadığını vurgulamak için çeşitli gerekçeler sundu.
Prestianni, Benfica kadrosuna Vinicius Jr.’a maymun dediğini itiraf etti. Ancak Arjantinli oyuncu, ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti olmadığını belirtti.
Real Madrid’in 1-0 kazandığı play-off karşılaşmasında Vinicius Junior, Prestianni’nin kendisine maymun dediğini iddia etmişti.
Portekiz basınına göre; Prestianni, Vinicius’a maymun dediğini Benfica kadrosuna itiraf etti. Arjantinli oyuncu ırkçı olmadığını ve hakareti söylerken böyle bir niyeti olmadığını vurgulamak için çeşitli gerekçeler sundu.