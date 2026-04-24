Ortadoğu krizi enerji piyasasını sarsıyor: 'Küresel gaz arzında büyük kayıp'

Uluslararası rapora göre, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle küresel piyasada 120 milyar metreküplük LNG arzı kaybı bekleniyor. Bu durumun, enerji dengelerini... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T12:44+0300

katar

hürmüz boğazı

birleşik arap emirlikleri (bae)

uluslararası enerji ajansı (iea)

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Ortadoğu’daki çatışmaların, küresel enerji piyasasında büyük bir arz kaybına yol açtığı bildirildi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan rapora göre, 2030’a kadar toplam 120 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının kaybedileceği ifade edildi.Bu kaybın, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiği belirtildi.Arz kaybı hızla büyüyorRaporda, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan LNG sevkiyatının 20 milyar metreküp azaldığı aktarıldı.Ayrıca tesislerin yeniden devreye alınmasının zaman alacağı ve üretimin normal seviyelerin yaklaşık 10 milyar metreküp altında kalabileceği ifade edildi.Uzmanlara göre bu durum, kısa vadede enerji fiyatlarında dalgalanmayı artırabilecek önemli bir risk oluşturuyor.Uzun vadede etkiler daha büyük olabilirRaporda, İran’ın Katar’daki tesislere yönelik saldırılarının, ülkenin LNG üretimini 2030’a kadar yaklaşık 70 milyar metreküp azaltabileceği öne sürüldü.Buna ek olarak, Katar’ın önemli projelerinden biri olan North Field East projesinin gecikebileceği ve bunun da arzda 20 milyar metreküplük ek kayba yol açabileceği belirtildi.Uzmanlar, bu gelişmelerin küresel enerji arzını uzun vadede daha kırılgan hale getirebileceğini vurguladı.

