İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Rus gemileri için kuralları yumuşattı
İran’ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinin alınması konusunda aralarında Rusya’nın da yer aldığı bazı ülkelere istisna tanıdığı belirtildi. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T11:52+0300
İran’ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerinin alınması konusunda aralarında Rusya’nın da yer aldığı bazı ülkelere istisna tanıdığı belirtildi.
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen Rusya dahil bazı ülkelere ait gemilerden geçiş ücreti almayacağını bildirdi.
Celali, “Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Ancak Dışişleri Bakanlığımız şu anda Rusya gibi dost ülkeler için sağlanan istisnaları uygulamaya çalışıyor” şeklinde konuştu.
İran, güvenlik maliyetlerini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret alacağını duyurmuştu. İran parlamentosu, ücretin kargonun türüne, hacmine ve risk derecesine bağlı olacağını belirtmişti. Tahran dün ilk kez geçiş ücretlerinden gelir elde ettiği bildirmişti.
ABD ve İran, 8 Nisan 2026 tarihinde iki haftalık bir ateşkes ilan etmişti. Ancak daha sonraki müzakereler bir sonuç vermemişti. Washington, İran limanlarına abluka uygulayacağını açıklamış, bir anlaşmaya varılması durumunda ablukanın kaldırılacağını vaat etmişti. Tahran bu adıma Hürmüz Boğazı'nı kapatarak ve ABD’yle görüşmeyi reddederek karşılık vermişti.
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi uzatarak İran bir çözüm önerisi hazırlayana ve taraflar bir araya gelene kadar yürürlükte kalacağını dile getirmişti.