MHP, iki il teşkilatını daha feshetti

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatları'nın feshedildiğini açıkladı. 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T15:22+0300

MHP, Gaziantep ve Bingöl il teşkilatlarını feshetti. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Geçen haftalarda başta MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı olmak üzere bir çok ilde teşkilatların feshedildiği açıklanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyasından yaptığı duyurularda partisinin Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır" derken Gaziantep il başkanlığına da Mehmet Sait Kılıç'ın atandığını kaydetti.

