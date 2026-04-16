MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi

Sputnik Türkiye

MHP, Kütahya İl Teşkilatı'nın da feshedildiği duyuruldu 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T12:56+0300

2026-04-16T12:56+0300

2026-04-16T13:00+0300

MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi. Duyuru MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyadan duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda da MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiği açıklanmıştı.Yalçın paylaşımında şunları dile getirdi: "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."İstanbul teşkilatı da feshedilmiştiGeçtiğimiz haftalarda da MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiği açıklanmıştı.

türki̇ye

kütahya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, semih yalçın, kütahya