İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi
MHP, Kütahya İl Teşkilatı'nın da feshedildiği duyuruldu 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T12:56+0300
2026-04-16T13:00+0300
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi

12:56 16.04.2026 (güncellendi: 13:00 16.04.2026)
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
MHP, Kütahya İl Teşkilatı'nın da feshedildiği duyuruldu
MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi. Duyuru MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medyadan duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda da MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiği açıklanmıştı.
Yalçın paylaşımında şunları dile getirdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul teşkilatı da feshedilmişti

Geçtiğimiz haftalarda da MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiği açıklanmıştı.
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
MHP İstanbul teşkilatı feshedildi: İl Başkanlığı'na yeni atama yapıldı
6 Nisan, 12:06
