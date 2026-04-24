Lavrov: Rusya’nın Ukrayna konusundaki ‘kırmızı çizgileri’ uzun süredir belli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Moskova'nın Ukrayna konusundaki 'kırmızı çizgilerini' sonradan netleştirme yaklaşımını 'gayri ciddi' ve 'gülünç'... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T23:15+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus OTR televizyonuna verdiği röportajda, Moskova'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerinin uzun zaman önce belirlendiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin bu konuda netlik arayışı içinde olmasının ‘gayri ciddi’ ve 'gülünç' olduğunu söyledi.‘ABD, çıkarını darbeyle, suikastla korumaya çalışıyor’Lavrov, ABD’nin yalnızca kendi refahını düşündüğünü, bunu sağlamak için de diğer ülkelerin liderlerine yönelik darbe, kaçırma ve suikast dahil her yöntemi meşru gördüğünü belirtti.‘ABD ve İsrail’in yaptıklarının yankıları uzun sürecek’Lavrov, ABD ve İsrail'in eylemlerinin sonuçlarının son derece ciddi olduğunu ve uzun vadeli sonuçları olacağını söyledi.‘ABD, karşılıklı yarar temelindeki projelerde Rusya’nın da çıkarını hesaba katmalı’Lavrov, Washington’un Rusya ile karşılıklı yarar temelinde iş birliği yapabilmesi için Moskova’nın çıkarlarını da hesaba katması gerektiğini vurguladı.‘Avrupa, kolonyal dönemi geri getirmeye çalışıyor’Lavrov, Avrupa'nın Macaristan ve Slovakya gibi ülkelere enerji politikaları konusunda baskı yapmasını "kolonyal dönemi geri getirme çabası" olarak nitelendirdi:‘Rusya’nın en yakın müttefikleri: Ordu, donanma, uzay kuvvetleri ve İHA birlikleri’Rusya'nın geleneksel müttefiklerinin "ordu ve donanma" olduğu yönündeki tarihsel söze atıfta bulunan Lavrov, günümüzdeki askeri yeteneklere dikkat çekti:

