Lavrov: Rusya’nın Ukrayna konusundaki ‘kırmızı çizgileri’ uzun süredir belli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Moskova'nın Ukrayna konusundaki 'kırmızı çizgilerini' sonradan netleştirme yaklaşımını 'gayri ciddi' ve 'gülünç' olarak nitelendirdi. Lavrov, ABD'yi çıkarları için darbe ve suikast gibi yollara başvurmakla, Avrupa'yı ise Macaristan'a baskı yaparak "kolonyal dönemi" geri getirmeye çalışmakla suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus OTR televizyonuna verdiği röportajda, Moskova'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerinin uzun zaman önce belirlendiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin bu konuda netlik arayışı içinde olmasının ‘gayri ciddi’ ve 'gülünç' olduğunu söyledi.
Şimdi bazı AB yetkilileri, 'Bir noktada, şimdi değil ama daha sonra, Rusya’nın kırmızı çizgilerini netleştirmek ve kendi kırmızı çizgilerimizi göstermek için Rusya ile konuşmamız gerekecek' demeye başladı. Bu ciddiyetten uzak. Kırmızı çizgilerimizi netleştirmeleri gerektiğini söylemek gülünç. Onlar çok önceden belirlendi.
‘ABD, çıkarını darbeyle, suikastla korumaya çalışıyor’
Lavrov, ABD’nin yalnızca kendi refahını düşündüğünü, bunu sağlamak için de diğer ülkelerin liderlerine yönelik darbe, kaçırma ve suikast dahil her yöntemi meşru gördüğünü belirtti.
ABD, kimsenin kendilerine ne yapmaları gerektiğini söyleyemeyeceğini resmen ilan etti. Yalnızca kendi refahlarını önemsediklerini açıkça söylüyorlar. Bu refahı, kendileri için gerekli doğal kaynaklara sahip ülkelerin liderlerine yönelik darbelerle, kaçırma veya suikastlarla dahil olmak üzere her türlü yöntemle savunmaya hazırlar.
‘ABD ve İsrail’in yaptıklarının yankıları uzun sürecek’
Lavrov, ABD ve İsrail'in eylemlerinin sonuçlarının son derece ciddi olduğunu ve uzun vadeli sonuçları olacağını söyledi.
Amerikalı meslektaşlarımızın, bu durumda İsraillilerle birlikte, yaptıklarının sonuçları son derece ağır. Bu sonuçların yankıları çok uzun süre devam edecek.
‘ABD, karşılıklı yarar temelindeki projelerde Rusya’nın da çıkarını hesaba katmalı’
Lavrov, Washington’un Rusya ile karşılıklı yarar temelinde iş birliği yapabilmesi için Moskova’nın çıkarlarını da hesaba katması gerektiğini vurguladı.
Eğer biz kendi topraklarımızda karşılıklı faydaya dayalı projeler yürütmeye ve Amerikalılara ilgilendikleri şeyleri, bizim çıkarlarımız da gözetilerek sağlamaya hazırız, o zaman bizim çıkarlarımızın da dikkate alınması gerekir. Şimdilik bunu görmüyoruz.
‘Avrupa, kolonyal dönemi geri getirmeye çalışıyor’
Lavrov, Avrupa'nın Macaristan ve Slovakya gibi ülkelere enerji politikaları konusunda baskı yapmasını "kolonyal dönemi geri getirme çabası" olarak nitelendirdi:
Şu anda Macarlar ve Slovaklar, ekonomilerinin itici gücü olan ucuz ve erişilebilir enerji kaynaklarını korumak için son güçleriyle mücadele ediyor. Onlara, ‘Hayır, iki kat pahalıya alın; çünkü Rusya’yı cezalandırmak gerekiyor’ deniyor. Bu, uluslararası ilişkilere uygun bir yaklaşım değil; kolonyal dönemi geri getirme girişimidir.
‘Rusya’nın en yakın müttefikleri: Ordu, donanma, uzay kuvvetleri ve İHA birlikleri’
Rusya'nın geleneksel müttefiklerinin "ordu ve donanma" olduğu yönündeki tarihsel söze atıfta bulunan Lavrov, günümüzdeki askeri yeteneklere dikkat çekti:
Rus İmparatorluğu dönemlerinden beri Rusya’nın yalnızca iki müttefiği olduğu bilinir: ordu ve donanma. Bugün buna Uzay ve Hava Kuvvetleri de eklendi; onları görmezden gelemeyiz. Ayrıca yeni insansız hava aracı birliklerimiz var. Dolayısıyla müttefiklerimizin sayısı artıyor.