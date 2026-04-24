https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/lavrov-bati-bize-acikca-savas-ilan-etti-ukraynayi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1105266907.html

Lavrov: Batı bize açıkca savaş ilan etti, Ukrayna'yı koçbaşı olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "kolektif Batı" ülkelerinin politikalarının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik temel tehdit olduğunu belirtti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-24T19:24+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

sivil toplum kuruşları

stk

batı

kiev

ukrayna

agi̇t

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105021451_0:60:3077:1791_1920x0_80_0_0_9647bd4580fa45dda1a5a56f58a19966.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus sivil toplum kuruluşları (STK) yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ‘kolektif Batı’nın Rusya'ya açık bir savaş ilan ettiğini ve Kiev rejimini "jeopolitik bir koçbaşı" olarak kullandığını söyledi. Lavrov, Batı'nın bu politikasını haklı çıkarmak için "Rus olan her şeyi şeytanlaştırdığını" ve asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu ifade etti.‘Batı’nın amacı hegemonyasını korumak’Lavrov, Batı'nın stratejik hedefinin değişmediğini, asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu vurguladı.‘Ukrayna’yı jeopolitik koçbaşı olarak kullanıyorlar’Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı açık bir savaş başlattığını belirten Lavrov, bu savaşta Kiev rejiminin kullanıldığını söyledi.‘Rusya ile savaşa hazırlandıklarını açıkca söylüyorlar’Lavrov, Batı'nın kendi politikasını meşrulaştırmak için Rusya'yı şeytanlaştırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

rusya

batı

kiev

ukrayna

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, rusya, sivil toplum kuruşları, stk, batı, kiev, ukrayna, agi̇t, nato, bm, sovyetler birliği