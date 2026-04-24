Lavrov: Batı bize açıkca savaş ilan etti, Ukrayna'yı koçbaşı olarak kullanıyor
Lavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "kolektif Batı" ülkelerinin politikalarının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik temel tehdit olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus sivil toplum kuruluşları (STK) yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ‘kolektif Batı’nın Rusya'ya açık bir savaş ilan ettiğini ve Kiev rejimini "jeopolitik bir koçbaşı" olarak kullandığını söyledi. Lavrov, Batı'nın bu politikasını haklı çıkarmak için "Rus olan her şeyi şeytanlaştırdığını" ve asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu ifade etti.
Günümüzde uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdidi 'kolektif Batı' devletlerinin politikası oluşturuyor.
‘Batı’nın amacı hegemonyasını korumak’
Lavrov, Batı'nın stratejik hedefinin değişmediğini, asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu vurguladı.
Kolektif Batı'nın stratejik hedefi, hiç şüphesiz, eskisi gibi devam ediyor: ne pahasına olursa olsun egemen olmak, egemen olmak ve egemen olmak; hegemonyasını mümkün olduğunca uzun süre korumak ve Asya, Afrika, Latin Amerika gibi Dünya Çoğunluğu ülkelerinde yer alan yeni dünya merkezlerinin ve rakiplerin gelişimini engellemek.
‘Ukrayna’yı jeopolitik koçbaşı olarak kullanıyorlar’
Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı açık bir savaş başlattığını belirten Lavrov, bu savaşta Kiev rejiminin kullanıldığını söyledi.
Tarihimizin bir döneminde, BM ve AGİT'in kurulmasından ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Batı ile bir arada yaşama ve hatta işbirliği olasılıkları oldukça gerçekçi görünüyordu. Bütün bunlar bir anda yok oldu. Bize açık bir savaş ilan edildi. Bunun için de Kiev rejimi bir 'mızrak ucu' olarak kullanılıyor. Kiev rejimi ve Ukrayna devleti, açıkça jeopolitik bir koçbaşı olarak kullanılıyor.
‘Rusya ile savaşa hazırlandıklarını açıkca söylüyorlar’
Lavrov, Batı'nın kendi politikasını meşrulaştırmak için Rusya'yı şeytanlaştırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı; özellikle de artık tek bir bütün haline gelen NATO ve AB’nin merkezi Brüksel başta olmak üzere, Berlin, Paris ve elbette Londra, kendi politikalarını meşrulaştırmak amacıyla Rus olan her şeyi şeytanlaştırmaya çalışıyor. Dahası, yakın gelecekte bizimle bir savaşa hazırlandıklarını da açıkça söylüyorlar.