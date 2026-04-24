Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/lavrov-bati-bize-acikca-savas-ilan-etti-ukraynayi-kocbasi-olarak-kullaniyor-1105266907.html
Lavrov: Batı bize açıkca savaş ilan etti, Ukrayna'yı koçbaşı olarak kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "kolektif Batı" ülkelerinin politikalarının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik temel tehdit olduğunu belirtti. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105021451_0:60:3077:1791_1920x0_80_0_0_9647bd4580fa45dda1a5a56f58a19966.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105021451_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_852323cb622de70655cdaad08076900e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:24 24.04.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinLavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31
Lavrov at the General Meeting of the Russian International Affairs Council, March 31 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus sivil toplum kuruluşları (STK) yöneticileriyle yaptığı toplantıda, ‘kolektif Batı’nın Rusya'ya açık bir savaş ilan ettiğini ve Kiev rejimini "jeopolitik bir koçbaşı" olarak kullandığını söyledi. Lavrov, Batı'nın bu politikasını haklı çıkarmak için "Rus olan her şeyi şeytanlaştırdığını" ve asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu ifade etti.

Günümüzde uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdidi 'kolektif Batı' devletlerinin politikası oluşturuyor.

‘Batı’nın amacı hegemonyasını korumak’

Lavrov, Batı'nın stratejik hedefinin değişmediğini, asıl amacının ne pahasına olursa olsun hegemonyasını korumak olduğunu vurguladı.
Kolektif Batı'nın stratejik hedefi, hiç şüphesiz, eskisi gibi devam ediyor: ne pahasına olursa olsun egemen olmak, egemen olmak ve egemen olmak; hegemonyasını mümkün olduğunca uzun süre korumak ve Asya, Afrika, Latin Amerika gibi Dünya Çoğunluğu ülkelerinde yer alan yeni dünya merkezlerinin ve rakiplerin gelişimini engellemek.

‘Ukrayna’yı jeopolitik koçbaşı olarak kullanıyorlar’

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı açık bir savaş başlattığını belirten Lavrov, bu savaşta Kiev rejiminin kullanıldığını söyledi.
Tarihimizin bir döneminde, BM ve AGİT'in kurulmasından ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, Batı ile bir arada yaşama ve hatta işbirliği olasılıkları oldukça gerçekçi görünüyordu. Bütün bunlar bir anda yok oldu. Bize açık bir savaş ilan edildi. Bunun için de Kiev rejimi bir 'mızrak ucu' olarak kullanılıyor. Kiev rejimi ve Ukrayna devleti, açıkça jeopolitik bir koçbaşı olarak kullanılıyor.

‘Rusya ile savaşa hazırlandıklarını açıkca söylüyorlar’

Lavrov, Batı'nın kendi politikasını meşrulaştırmak için Rusya'yı şeytanlaştırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı; özellikle de artık tek bir bütün haline gelen NATO ve AB’nin merkezi Brüksel başta olmak üzere, Berlin, Paris ve elbette Londra, kendi politikalarını meşrulaştırmak amacıyla Rus olan her şeyi şeytanlaştırmaya çalışıyor. Dahası, yakın gelecekte bizimle bir savaşa hazırlandıklarını da açıkça söylüyorlar.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала