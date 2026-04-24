Küresel Sumud Filosu İtalya'ya ulaştı: Gazze için ikinci yolculuk hazırlığı
Küresel Sumud Filosu İtalya'ya ulaştı: Gazze için ikinci yolculuk hazırlığı
İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İtalya'ya ulaştı. Filonun bir kaç gün sonra Gazze'ye doğru yola çıkması bekleniyor. 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T05:04+0300
2026-04-24T05:04+0300
İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu' tekneleri, İtalya'nın Sicilya Adası'na ulaştı.Teknelerin varışından sonra Küresel Sumud Filosu'na destek veren STK temsilcileri, Küresel Sumud Filosu olarak ikinci kez Gazze'ye doğru yola çıktıklarını çünkü İsrail'in ablukasının devam ettiğini ve Gazze'deki koşulların değişmediğini vurguladı.Basın toplantısına katılan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fatih Varol, şöyle konuştu:Toplantıya katılan İtalyan bankası Banca Etica yetkilisi Francesco Carfi ise, filo için bağış kampanyası başlattıklarını ve şu ana kadar 11 bin avro toplandığını açıkladı.Hazırlıklarını Sicilya’da sürdüren filonun, önümüzdeki günlerde Gazze’ye doğru yeniden yola çıkması bekleniyor.
gazze
i̇srail
gazze, i̇srail, stk, mavi marmara, küresel sumud filosu
gazze, i̇srail, stk, mavi marmara, küresel sumud filosu

Küresel Sumud Filosu İtalya'ya ulaştı: Gazze için ikinci yolculuk hazırlığı

05:04 24.04.2026
İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İtalya'ya ulaştı. Filonun bir kaç gün sonra Gazze'ye doğru yola çıkması bekleniyor.
İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da yola çıkan 'Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu' tekneleri, İtalya'nın Sicilya Adası'na ulaştı.
Teknelerin varışından sonra Küresel Sumud Filosu'na destek veren STK temsilcileri, Küresel Sumud Filosu olarak ikinci kez Gazze'ye doğru yola çıktıklarını çünkü İsrail'in ablukasının devam ettiğini ve Gazze'deki koşulların değişmediğini vurguladı.
Basın toplantısına katılan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fatih Varol, şöyle konuştu:
Türkiye'de 500'den fazla STK, Küresel Sumud Filosu'nu destekliyor. Bu, Türkiye'de 30-40 milyon insanın bu filoyu desteklediği veya destekleyeceği anlamına geliyor. Ve ayrıca filoya birkaç milyon dolardan fazla mali destek sağladılar.

Gördüğünüz gibi, Mavi Marmara gemisi var. Gazze'ye yönelik özgürlük hareketi bu gemiyle başlamıştı. Bu gemide İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 10 kişiyi kaybettik. Ve burada, şehitlerimizi derin bir saygıyla anıyor ve onurlandırıyoruz. Gazze'ye, Gazze'nin çocuklarına, annelerine ve halkına şunu söylüyoruz: Mavi Marmara ile aynı ruhla Gazze'nin özgürlüğü için çalışıyoruz. Ve inanıyoruz ki inşallah, Gazze özgür olacak, Filistin nehirden denize özgür olacak. Özgür Filistin.
Toplantıya katılan İtalyan bankası Banca Etica yetkilisi Francesco Carfi ise, filo için bağış kampanyası başlattıklarını ve şu ana kadar 11 bin avro toplandığını açıkladı.
Hazırlıklarını Sicilya’da sürdüren filonun, önümüzdeki günlerde Gazze’ye doğru yeniden yola çıkması bekleniyor.
