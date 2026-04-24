Küresel Sumud Filosu İtalya'ya ulaştı: Gazze için ikinci yolculuk hazırlığı

Türkiye'de 500'den fazla STK, Küresel Sumud Filosu'nu destekliyor. Bu, Türkiye'de 30-40 milyon insanın bu filoyu desteklediği veya destekleyeceği anlamına geliyor. Ve ayrıca filoya birkaç milyon dolardan fazla mali destek sağladılar.



Gördüğünüz gibi, Mavi Marmara gemisi var. Gazze'ye yönelik özgürlük hareketi bu gemiyle başlamıştı. Bu gemide İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 10 kişiyi kaybettik. Ve burada, şehitlerimizi derin bir saygıyla anıyor ve onurlandırıyoruz. Gazze'ye, Gazze'nin çocuklarına, annelerine ve halkına şunu söylüyoruz: Mavi Marmara ile aynı ruhla Gazze'nin özgürlüğü için çalışıyoruz. Ve inanıyoruz ki inşallah, Gazze özgür olacak, Filistin nehirden denize özgür olacak. Özgür Filistin.