'İran, ABD ablukasını sıkılaştırırsa Babülmendep Boğazı'nı kapatmayı planlıyor'

İran medyasına göre Tahran, olası ABD ve İsrail saldırılarına karşı hedef listesi hazırlarken, ablukanın sıkılaşması halinde Babülmendep'i kapatmayı... 24.04.2026, Sputnik Türkiye

İran medyası, ABD'nin deniz ablukasını sıkılaştırması halinde, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan ve hayati önem taşıyan bir ticaret yolu olan Babülmendep Boğazı'nı kapatmaya çalışacağını bildirdi.Fars haber ajansının bildirdiğine göre, Tahran, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlaması durumunda hedef alınacak ülkelerin bir listesini hazırladı. Haberde, İran’ın bundan sonraki adımlarını rakiplerinin hamlelerine göre belirleyeceği; ya doğrudan karşılık vereceği ya da caydırıcı nitelikte saldırılar düzenleyeceği ifade edildi.Haberde, İran’daki benzer tesislerin hedef alınması halinde Tahran’ın İsrail ve ABD müttefiki Ortadoğu ülkelerindeki enerji santralleri ile petrol ve doğal gaz tesislerine saldıracağı ifade edildi. Ayrıca İran’da askeri ya da sivil kayıplar yaşanması durumunda, Tahran’ın Ortadoğu’daki bilgi teknolojileri merkezlerini yok etmeyi planladığı aktarıldı.Ayrıca raporda, ABD'nin İran'da kara harekatı düzenlemesi durumunda Tahran'ın, Tahran’ın, bölgedeki müttefikleri ve ABD üslerinin bulunduğu ülkelerdeki unsurlarla birlikte hareket ederek operasyon düzenlemeyi ve ABD askerlerini esir almayı planladığı kaydedildi.

